Ледовые горки заканчивают строить в Свердловском районе

Районы Красноярска заканчивают подготовку к Новому году. В Свердловском районе уже стоит елка на площади имени Я.М. Свердлова, а рядом с ней соорудили фигуры Деда Мороза и Снегурочки, для ребятишек обустроены две горки. Также на площади подготовили фотозону для праздничных снимков. Сквер "Панкова" также уже преображаются к предстоящими празднику. Специалисты уже заканчивают установку шестиметровой ледовой ёлки.

В микрорайоне Водники, на ул. Тимошенкова, 87а, как и в прошлом году будет стоять новогодняя ё​лка, а также уже почти готовы ледовые горки.

Лилия Назмутдинова, и.о. руководителя администрации Свердловского района, отмечает, что работы по обустройству ледовых городков на территории района практически завершены. Подрядчик совсем скоро получит сертификаты на горки, и новогодние локации будут готовы принимать горожан.

Фото: ©admkrsk