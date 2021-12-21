ГУФСИН проверят сообщения о пытках в тюрьмах Красноярского края

ГУФСИН проверит сообщения о пытках в тюрьмах Красноярского края. О происходящих в колониях нарушениях сообщали в местных СМИ и телеграм-каналах. На одной из размещённых записей видно, как человек в форме разговаривает с осужденными, которые потом избивают мужчину в камере. После этого пострадавшего перетаскивают на кровать.

«Сообщаем, что по материалам, размещенным в сети интернет и средствах массовой информации ГУФСИН России по Красноярскому краю будет проведена проверка», — сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, своё расследование проведёт и Совет по правам человека, сообщает «Интерфакс».

«Дождемся поручения президента, может быть, там будет что-то по поводу продолжения нашей инспекции. Если это случится, мы обязательно проверим эти места в первую очередь, а потом уже — все остальные», – отметила Член Совета Ева Меркачева.

Фото: © Sputnik / Табылды Кадырбеков