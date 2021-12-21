В праздничные дни на Октябрьском мосту будет запрещена остановка и стоянка транспорта

В этом году традиционно на Октябрьском мосту будут запрещены остановки, а личный транспорт также нельзя будет поставить на стоянку. Данные меры в первую очередь связаны с безопасностью жителей Красноярска, так как в новогодние праздники на остров Татышев увеличивается поток транспорта.

В новогодние дни автомобилисты часто оставляют машины на мосту, а это создает опасные ситуации для людей. Это происходит, потому что выделенные полосы не работают, в соответствии с правилами дорожного движения.

Также на Октябрьском мосту имени Павла Стефановича Федирко будут установлены временные дорожные знаки «Остановка и стоянка запрещена» для сохранения безопасности красноярцев.

Фото: ©Сергей Токарев