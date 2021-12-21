«Единая Россия» обеспечит защиту интересов людей при принятии законопроекта о медицинских сертификатах

Госдума приняла проект закона в первом чтении вместе с постановлением, которое предусматривает существенные изменения положений законопроекта — их разработала партия по итогам общественных обсуждений.

В частности, «Единая Россия» выступила в защиту прав тех, кто переболел ковидом бессимптомно, предложила конкретизировать перечень оснований для медотвода при вакцинации, заявила о необходимости введения дополнительных мер защиты людей при проведении массовых мероприятий. Также предусмотрена защита персональных данных владельцев сертификатов и получение сертификатом теми, кто прививался иностранными вакцинами.

Серьезность ситуации с пандемией такова, что необходимо вместе бороться с болезнью, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов на пленарном заседании нижней палаты парламента 16 декабря.

«Нам нужен коллективный иммунитет. У нас замечательные врачи - обученные, талантливые, храбрые. Они каждый день выходят и бьются с этой болезнью», — сказал Дмитрий Хубезов.

Он отметил, что многие страны уже пошли по пути введения медицинских сертификатов. Везде зафиксирован положительный результат.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова поблагодарила «Единую Россию» за инициативу по поддержке предприятий при экономических потерях от введения ограничительных мер. Эта норма будет предусмотрена в законопроекте о медицинских сертификатах во втором чтении поправками партии.

«После того как у нас начался эпидемический подъем, было принято решение о поддержке отраслей экономики, которые наиболее пострадали. Хочу поблагодарить «Единую Россию» и комитет по безопасности за то, что коллеги предложили включить в проект постановления, который сегодня вынесен, предложение о мониторинге показателей экономической ситуации для реагирования», — сказала Татьяна Голикова.

Законопроектом предлагается установить порядок оказания услуг в случае угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, документ предусматривает что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо имеет отрицательный ПЦР-тест.

Проект закона вводит особый порядок допуска в общественные места военнослужащих, а также приравненных к ним лиц для защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Для них будет разработан специальный документ, форму которого определит Минобороны РФ или представители власти по месту прохождения службы.

Новый законопроект широко обсуждался с привлечением специалистов, экспертов и общественности и в Красноярском крае. Об этом сообщил депутат Заксобрания, председатель комитета по охране хдоровья и социальной политике Илья Зайцев.

«Да, действительно, этот проект закона точно не назовешь простым. Он крайне непросто обсуждался, крайне неоднозначно воспринят рядом жителей и Красноярского края, и страны. И к тексту проекта закона, которое внесло правительство России, тоже есть определенные вопросы. Именно поэтому наш комитет по охране здоровья и социальной политике Заксобрания края не стал, что называется, формально подходить к обсуждению этого проекта, а рассмотрел его с разных сторон. Это и участие врачей, работающих в красной зоне, и организаторов здравоохранения, и министерства здравоохранения края, и главный санитарный врач. Мы получили отзывы некоммерческих организаций и Общественной палаты края. Мы выслушали достаточно серьезное и аргументированное мнение уполномоченного по правам человека в Красноярском крае, выслушали представителей бизнеса.

В первую очередь, это, конечно, те неудобства, которые буду испытывать люди. Как правильно было замечено у нас на комитете, очень важно предусмотреть максимальное число жизненных обстоятельств людей, которые столкнутся с соблюдением этого закона. Это и вопросы, связанные с теми, кто бессимптомно или в легкой форме переболел коронавирусом, и, чтобы не загружать систему здравоохранения, лечился самостоятельно, не обращаясь в поликлинику. Это и то предложение, которое прозвучало в Госдуме о выдаче сертификатов при условии наличия антител. Это очень важно, и об этом наш комитет тоже говорил и направил соответствующее решение в адрес Госдумы. Это и вопросы, связанные с куар-кодом, потому что мы видим, что не все жители страны однозначно воспринимают это наименование. Мы также понимаем, что страдает еще и бизнес. Он несет убытки из-за снижения потока клиентов, несет расходы по контролю за соблюдением ограничительных мер.

И очень радостно, что эти мнения, в том числе, нашего комитета, были учтены при рассмотрении в Государственной думе. Мы видим это и в постановлении Госдумы, которое было принято после первого чтения, и во всех документах, которые приходят сейчас. Это важный, нужный, но очень сложный закон, поэтому необходимо учесть все. Остаются по-прежнему актуальными вопросы по ПЦР-тестам для людей с медотводом. К сожалению, в группу таких людей попадают еще и граждане с не самым высоким уровнем дохода. И поэтому есть мнение о том, что части групп населения с медотводом, возможно, необходимо ПЦР-тесты делать за счет средств бюджета, либо вообще урегулировать единую цену по субъекту на проведение ПЦР-тестирования. Как мы знаем, по законам экономики, с ростом спроса и с ограниченностью предложения, вполне возможно, речь будет идти о росте цен на проведение этих самых ПЦР-тестов.

Могу сказать, что работа продолжается, и наша основная задача – услышать конструктивные мнения всех тех людей, которые высказываются по поводу закона и, соответственно, надеюсь, что эти мнения будут учтены при рассмотрении проекта во втором чтении Госдумой», - отметил Илья Зайцев.

Напомним, ранее по инициативе «Единой России» законопроект об использовании медицинских сертификатов на транспорте снят с рассмотрения в Госдуме. Также на встрече фракции партии с вице-премьером Татьяной Голиковой «Единая Россия» выступила в защиту прав граждан при рассмотрении законопроекта о медицинских сертификатах. По итогам общественных обсуждений «Единой Россией» были выработаны предложения, которые не только защищают права людей, но и обеспечат их безопасность и здоровье.

Фото: «Единая Россия»

По материалам «Единой России»