У красноярской гимназии № 9 снесли павильон с курительными смесями

Возле гимназии № 9 в Красноярске снесли павильон по продаже курительных смесей. Как рассказали в паблике Железнодорожного района, торговля началась месяц назад. Жители ближайших домов, а также родители и педагоги выразили своё недовольство таким соседством.

Как сообщает сайт городской администрации, торговую точку должны были снести ещё два года назад, как местная управляющая компания выиграла подала в суд иск на основании жалоб, а позже и выиграла его. Но всё это время павильон стоял на своём месте.

Накануне незаконный павильон снесли. Всего в этом году на территории района было демонтировано 185 самовольно размещенных временных сооружений.