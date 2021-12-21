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У красноярской гимназии № 9 снесли павильон с курительными смесями

Главная Общество
Красноярск
11:00 21 Декабря 2021
красноярск, благоустройство
Фотография © admkrsk.ru
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Возле гимназии № 9 в Красноярске снесли павильон по продаже курительных смесей. Как рассказали в паблике Железнодорожного района, торговля началась месяц назад. Жители ближайших домов, а также родители и педагоги выразили своё недовольство таким соседством. 

Как сообщает сайт городской администрации, торговую точку должны были снести ещё два года назад, как местная управляющая компания выиграла подала в суд иск на основании жалоб, а позже и выиграла его. Но всё это время павильон стоял на своём месте. 

Накануне незаконный павильон снесли. Всего в этом году на территории района было демонтировано 185 самовольно размещенных временных сооружений.

«Кроме этого, по обращениям жителей в районную группу в Инстаграме, был демонтирован аварийный переход с металлическим навесом на ул. Карла Либкнехта по направлению к ул. Копылова. Дорогу на этом участке отсыпали песчано-гравийной смесью», - пояснил руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук.

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