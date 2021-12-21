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В Совете Федерации РФ обсудили реализацию плана социально-экономического развития Норильска

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Красноярск
09:10 21 Декабря 2021
норильск, коммунальное хозяйство, в россии, общество, государство и власть, в красноярском крае, строительство
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В Москве прошло заседание Совета Федерации, на котором обсуждалась реновация промышленного города на севере Красноярского края. На прошлой неделе план социально-экономического развития Норильска утвердило Правительство РФ.

В Совете Федерации РФ обсудили реализацию плана социально-экономического развития Норильска

«Норильск имеет очень важное значение для развития страны. Сейчас в городе не только занимаются благоустройством и реновацией, но также в ближайшее время с Норильска начнется эксперимент по автоматическому контролю за выбросами», - отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В планах, уже к 2023 году, жители должны увидеть результаты работы. Как отметил губернатор Александр Усс, через несколько лет Норильск должен стать столицей российской Арктики. Мэр Норильска Дмитрий Карасев от себя добавил, что в разработке плана принимали участие непосредственно жители города. От жителей прозвучали предложения о строительстве самого северного ботанического сада, автодрома, нового современного музея искусств.

В Совете Федерации РФ обсудили реализацию плана социально-экономического развития Норильска

В полный перечень мероприятий по обновлению города вошли следующие:

- Строительство больше 70 многоквартирных домов;
- Строительство двух детских садов, школ и поликлиник;
- Капитальный ремонт в доме для размещения центра социального обслуживания горожан;
- Снос более 40 аварийных домов и реконструкция трех жилых зданий в центре города, которые имеют историческую ценность;
- Выдача соцвыплат на покупку нового жилья в районах с более благоприятным климатом. До 2024 года их должны получить 1860 семей;
- Открытие центра «Мой бизнес» на севере края;
- Обновление объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры: термостабилизация грунтов под жилыми домами и социальными объектами, ремонт электросетей и систем водоснабжения Норильска, строительство водозабора на реке Норильской.

В Совете Федерации РФ обсудили реализацию плана социально-экономического развития Норильска
В Совете Федерации РФ обсудили реализацию плана социально-экономического развития Норильска

Фото: Александр Черных / krskstate.ru

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