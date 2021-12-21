Врачи, которые придут работать на станции скорой в Красноярском крае, получат по 1 млн рублей

С 1 января 2022 года врачи, которые придут работать на станции скорой помощи в Красноярске, Норильске, Ачинске, Минусинске, Канске и Лесосибирске, получат по 1 миллиону рублей. Для фельдшеров размер выплаты составит 500 тысяч рублей. 20 декабря депутаты Заксобрания края поддержали этот законопроект. Об этом в своём инстаграме сообщил председатель комитета Илья Зайцев.

На сессии поддержали ещё один законопроект. С 1 января ежемесячная выплата детям войны и детям погибших защитников Отечества увеличивается на 20%.

«Оба вопроса выносятся на ближайшую сессию Законодательного Собрания края и подготовлены по поручению губернатора края Александра Усса», - написал Илья Зайцев.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев