В новогодние праздники жители Красноярска смогут провезти на борту самолета икру, алкоголь и ёлку

В новогодние праздники красноярский аэропорт напомнил правила перевозки специфических вещей и продуктов. Так, пассажиры могут провезти в ручной клади алкоголь, икру и консервированные заготовки, главное чтобы ёмкость не была больше 100 мл., а также ёлки и гирлянды.

В багаж необходимо сдавать алкоголь с крепкостью от 24% до 70% в таре не больше 5 литров на одного пассажира, а также ёлки и гирлянды, превышающие размеры ручной клади.

Алкоголь (кроме пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) должен иметь акцизную марку.

Провозить на борту воздушного судна запрещено: фейерверки, салюты, бенгальские огни, хлопушки и другую пиротехнику.

Упакованные подарки можно провозить в багаже и ручной клади, но нужно быть готовым к тому, что их попросят распаковать и предъявить к досмотру.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов