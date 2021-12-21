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В новогодние праздники жители Красноярска смогут провезти на борту самолета икру, алкоголь и ёлку

Главная Общество
Красноярск
09:30 21 Декабря 2021
аэропорт, красноярск, самолет
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В новогодние праздники красноярский аэропорт напомнил правила перевозки специфических вещей и продуктов. Так, пассажиры могут провезти в ручной клади алкоголь, икру и консервированные заготовки, главное чтобы ёмкость не была больше 100 мл., а также ёлки и гирлянды. 

В багаж необходимо сдавать алкоголь с крепкостью от 24% до 70% в таре не больше 5 литров на одного пассажира, а также ёлки и гирлянды, превышающие размеры ручной клади.

Алкоголь (кроме пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) должен иметь акцизную марку.

Провозить на борту воздушного судна запрещено: фейерверки, салюты, бенгальские огни, хлопушки и другую пиротехнику.

Упакованные подарки можно провозить в багаже и ручной клади, но нужно быть готовым к тому, что их попросят распаковать и предъявить к досмотру.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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