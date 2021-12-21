22 декабря в Красноярске откроется художественная мастерская живописи, графики, скульптуры и декоративного искусства. В трёхэтажном здании будут проходить выставки как местных, так и приезжих мастеров. Кроме этого, здесь разместят библиотеку, конференцзал и мастерские для художественного обучения.

В рамах открытия пройдёт первая выставка «На Высоте», которая познакомит зрителей с произведениями молодых и талантливых художников, работающих в творческих мастерских - Юрий Аверин, Лариса Булатникова, Дмитрий Шавлыгин, Александр Ткачук, Юлия Беккер, Царинный Илья, Дарья Карабчук, Антон Тхоренко, Анастасия Булат, Варвара Шачнева, Александр и Наталья Гребенщиковы, Светлана Духович, Юлия Шалыгина, Ольга Добромыслова.

Наряду с молодыми художниками на выставке будут экспонироваться произведения прославленных именитых красноярских мастеров изобразительного и декоративного искусства – Сергей Гурьев, Лариса Гурьева, Тамара Криво, Сергей Ануфриев, Алексей Беда, Леонид Бабичев.

Гостей ждут в 15:00 по адресу улица Высотная, дом 2в/1. Посетители должны иметь при себе QR-код и медицинскую маску.

Фото: © РИА Новости / А. Свердлов