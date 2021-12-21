21 декабря
Красноярск
погода -24 °C
74.29
 
€ 83.62
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске откроется художественная мастерская

Главная Общество
Красноярск
09:00 21 Декабря 2021
красноярск, художники
версия для печати Ico_print

22 декабря в Красноярске откроется художественная мастерская живописи, графики, скульптуры и декоративного искусства. В трёхэтажном здании будут проходить выставки как местных, так и приезжих мастеров. Кроме этого, здесь разместят библиотеку, конференцзал и мастерские для художественного обучения.

В рамах открытия пройдёт первая выставка «На Высоте», которая  познакомит зрителей с произведениями молодых и талантливых художников, работающих в творческих мастерских - Юрий Аверин, Лариса Булатникова, Дмитрий Шавлыгин, Александр Ткачук, Юлия Беккер, Царинный Илья, Дарья Карабчук, Антон Тхоренко, Анастасия Булат, Варвара Шачнева, Александр и Наталья Гребенщиковы, Светлана Духович, Юлия Шалыгина, Ольга Добромыслова. 

Наряду с молодыми художниками на выставке будут экспонироваться произведения прославленных именитых красноярских мастеров изобразительного и декоративного искусства – Сергей Гурьев, Лариса Гурьева, Тамара Криво, Сергей Ануфриев, Алексей Беда, Леонид Бабичев.

Гостей ждут в 15:00 по адресу улица Высотная, дом 2в/1. Посетители должны иметь при себе QR-код и медицинскую маску. 

Фото: © РИА Новости / А. Свердлов

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярский ГИБДД рассказал о 15 пунктах обогрева на трассе Р-257 «Енисей»

Красноярский ГИБДД рассказал о 15 пунктах обогрева на трассе Р-257 «Енисей»

20 Декабря 2021 г.
Автоинспекторы просят осматривать авто на предмет поломок перед поездкой
Новости Красноярска: В Красноярске завершился очередной этап благоустройства кладбища Бадалык

В Красноярске завершился очередной этап благоустройства кладбища Бадалык

20 Декабря 2021 г.
Работы проведены на участке, площадью 6,4 га
Новости Красноярска: На азиатскую часть России надвигаются холода: в Красноярском крае похолодает до -45 градусов

На азиатскую часть России надвигаются холода: в Красноярском крае похолодает до -45 градусов

20 Декабря 2021 г.
В ближайшую неделю температура будет ниже нормы на 6-20 градусов
Новости Красноярска: На чемпионате Сибири и Дальнего Востока красноярские лучники завоевали 4 медали

На чемпионате Сибири и Дальнего Востока красноярские лучники завоевали 4 медали

20 Декабря 2021 г.
Чемпионат проходил на территории Академии биатлона
Новости Красноярска: В Красноярском крае от коронавируса умерли 35 человек

В Красноярском крае от коронавируса умерли 35 человек

20 Декабря 2021 г.
Выздоровели 642
Новости Красноярска: Специалисты Богучанской ГЭС приняли участие в Сибирском энергетическом форуме

Специалисты Богучанской ГЭС приняли участие в Сибирском энергетическом форуме

20 Декабря 2021 г.
Делегация выступила на двух площадках форума
Новости компаний
16/12
Зачем ТЭЦ «светофоры» и «флаги»: о цветовых кодах в тепловой энергетике
16/12
Как оформить дебетовую карту Tinkoff Black онлайн?
13/12
Сбер объявил победителя номинации «Доброе дело бизнеса» на премии «Человек года-2021»
10/12
Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Воспитательница красноярского детского сада полгода била детей и запирала их в туалете

Воспитательница красноярского детского сада полгода била детей и запирала их в туалете

16 Декабря 2021 г.
О происшествии стало известно из местных СМИ
Новости Красноярска: Красноярский криминалист стал победителем фотоконкурса от National Geographic

Красноярский криминалист стал победителем фотоконкурса от National Geographic

16 Декабря 2021 г.
Евгений Дубынин занял первое место в номинации «Мобильное фото»
Новости Красноярска: В уголовном деле о гибели детей на переезде в Алтайском крае предъявлено обвинение

В уголовном деле о гибели детей на переезде в Алтайском крае предъявлено обвинение

16 Декабря 2021 г.
Трагедия произошла 29 ноября 2021 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru