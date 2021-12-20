В Красноярске завершился очередной этап благоустройства кладбища Бадалык

Все работы, запланированные на этот сезон, завершены в полном объеме. В этом году подрядчики работали на двух участках – благоустраивали новую аллею почетных захоронений, а также большой участок для плановой работы кладбища.

Новую аллею почетных захоронений уже второй год обустраивают в районе ул. Ремесленная. Объем работ большой, поэтому он разбит на этапы. В этом году работы велись на участке со сложным рельефом. Чтобы выполнить качественную планировку и отсыпку территории, там смонтировали систему водоотвода. Рабочие установили специальные баки для сбора стоков, а также систему их очистки.

Кроме того, на участке появились брусчатые дорожки, новое ограждение и освещение. Для удобства посетителей оборудована туалетная кабина. Работы были завершены точно по графику, их выполняли специалисты ООО «Благоустройство».

Обустройство новой аллеи началось в прошлом году. 120 мест для захоронения почетных горожан обустроили в районе 47 сектора кладбища на участке от парковки в районе здания № 45/19 по ул. Ремесленная в сторону Енисейского тракта.

Третий этап благоустройства планируется в следующем году. В том же стиле на аллее обустроят участок еще для 100 почетных захоронений. Все могилы на новой аллее славы будут представлять собой единый образ. Поэтому для оформления почетных захоронений в районе ул. Ремесленной разработан единый регламент оформления надмогильных сооружений. Там не предполагается оградок, а также регламентирована высота, ширина и цвет надгробных памятников. Есть правила и для размещения зеленых насаждений. Это сделано, прежде всего, для удобства посетителей памятного места.

Также в этом году на Бадалыке обустроены новые места для плановых захоронений. Работы проведены на участке, площадью 6,4 га. Там появились подъездные пути и пешеходные дорожки, обустроены площадки для сбора мусора. Этот участок рассчитан на 6,1 тысяч захоронений. В следующем году работы по обустройству дополнительных мест на кладбище Бадалык будут продолжены.