Красноярский ГИБДД рассказал о 15 пунктах обогрева на трассе Р-257 «Енисей»

На трассе Р-257 «Енисей» начали работать пункты обогрева. Список стационарных пунктов:
- Минимаркет ООО «25 часов», 24-25 км;
- Ресторан «Маяк», 25-26 км;
- Кафе-закусочная «Шашлыки», 27-29 км;
- Кафе «Мана», 30-32 км;
- Магазин ООО «Гермес», 30-32 км;
- Магазин «Саяны», 30-32 км;
- Магазин ООО «Мана-Сервис», 30-32 км;
- Павильон «У дороги», 30-32 км;
- Павильон «Яр», 30-32 км;
- Кафе «Старый скит», 37-39 км;
- Кафе «Изумруд» ООО «ДиССа», 45-47 км;
- Кафе «Вояж», 45-47 км;
- ООО «Бирюса Плюс», 85-87 км;
- Кафе «Родник», 107 -109 км;
- Дорожно-ремонтное предприятие — 2 АО «Балахтинское» ДРСУ, 86 км.
ГИБДД просит водителей внимательно отнестись к техническому состоянию своих машин и проверять уровень топлива перед поездкой. О чрезвычайных ситуациях, ДТП и поломке автомобиля можно сообщить по телефону 112.
Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко