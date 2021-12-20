Красноярский ГИБДД рассказал о 15 пунктах обогрева на трассе Р-257 «Енисей»

На трассе Р-257 «Енисей» начали работать пункты обогрева. Список стационарных пунктов:

Минимаркет ООО «25 часов», 24-25 км;

Ресторан «Маяк», 25-26 км;

Кафе-закусочная «Шашлыки», 27-29 км;

Кафе «Мана», 30-32 км;

Магазин ООО «Гермес», 30-32 км;

Магазин «Саяны», 30-32 км;

Магазин ООО «Мана-Сервис», 30-32 км;

Павильон «У дороги», 30-32 км;

Павильон «Яр», 30-32 км;

Кафе «Старый скит», 37-39 км;

Кафе «Изумруд» ООО «ДиССа», 45-47 км;

Кафе «Вояж», 45-47 км;

ООО «Бирюса Плюс», 85-87 км;

Кафе «Родник», 107 -109 км;

Дорожно-ремонтное предприятие — 2 АО «Балахтинское» ДРСУ, 86 км.

ГИБДД просит водителей внимательно отнестись к техническому состоянию своих машин и проверять уровень топлива перед поездкой. О чрезвычайных ситуациях, ДТП и поломке автомобиля можно сообщить по телефону 112.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко