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Красноярский ГИБДД рассказал о 15 пунктах обогрева на трассе Р-257 «Енисей»

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Красноярск
18:15 20 Декабря 2021
в красноярском крае, гибдд
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На трассе Р-257 «Енисей» начали работать пункты обогрева. Список стационарных пунктов:

  • Минимаркет ООО «25 часов», 24-25 км;
  • Ресторан «Маяк», 25-26 км;
  • Кафе-закусочная «Шашлыки», 27-29 км;
  • Кафе «Мана», 30-32 км;
  • Магазин ООО «Гермес», 30-32 км;
  • Магазин «Саяны», 30-32 км;
  • Магазин ООО «Мана-Сервис», 30-32 км;
  • Павильон «У дороги», 30-32 км;
  • Павильон «Яр», 30-32 км;
  • Кафе «Старый скит», 37-39 км;
  • Кафе «Изумруд» ООО «ДиССа», 45-47 км;
  • Кафе «Вояж», 45-47 км;
  • ООО «Бирюса Плюс», 85-87 км;
  • Кафе «Родник», 107 -109 км;
  • Дорожно-ремонтное предприятие — 2 АО «Балахтинское» ДРСУ, 86 км.

ГИБДД просит водителей внимательно отнестись к техническому состоянию своих машин и проверять уровень топлива перед поездкой. О чрезвычайных ситуациях, ДТП и поломке автомобиля можно сообщить по телефону 112.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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