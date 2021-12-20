Специалисты Богучанской ГЭС приняли участие в Сибирском энергетическом форуме

Сотрудники АО «Богучанская ГЭС» выступили с сообщениями на двух площадках деловой программы XII Сибирского энергетического форума, организованной Министерством промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. СЭФ - важное традиционное мероприятие, обеспечивающее взаимодействие между властью, бизнесом, энергетиками и общественностью. Форум включает специализированные круглые столы и конференции по актуальным вопросам энергоэффективности, энергосбережения, биоэнергетики, добывающего сектора и другим.

Молодежная площадка форума прошла 17 декабря в Политехническом институте Сибирского федерального университета и включала выступления представителей компаний «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго», «Красноярсккрайгаз», «Красноярской региональной энергетической компании» и др. Доклад о молодежной политике АО «Богучанская ГЭС» включал информацию о долгосрочной программе профориентации школьников, организации практики студентов вузов и социальных гарантиях для молодых специалистов, их участии в работе Молодежного совета, волонтерских и благотворительных программах. Участников форума заинтересовал рассказ о том, какие специалисты наиболее востребованы сегодня в гидроэнергетике, какими компетенциями и навыками они должны обладать.

«Молодежь составляет 20% от общего числа сотрудников станции, и всем предоставлены широкие возможности для повышения квалификации и развития. При поступлении на работу иногородним специалистам предоставляется жилье. Компания оплачивает сотрудникам санаторно-курортное лечение, проезд до места отдыха и обратно. В городе Кодинске при активном участии АО «Богучанская ГЭС» созданы условия для занятий спортом, у молодых родителей нет проблем с детскими садами и школами. Современный гидроэнергетик – это человек, который любит и знает свое дело, стрессоустойчив, постоянно готов учиться и вести активный образ жизни», - рассказала начальник Отдела по стратегическим коммуникациям и связям с общественностью Ирина Нагибина. Студентов СФУ, заинтересованные рассказом о самой современной ГЭС Красноярского края, задали докладчику множество вопросов об условиях прохождения практики и трудоустройстве на станции.

Во второй части форума сотрудники Богучанской ГЭС выступили на площадке «Энергия для человека: создавая настроение города», посвященной влиянию ГЭС на инфраструктуру соседних городов и поселков. Богучанская ГЭС – один из примеров того, как один промышленный объект полностью меняет все сферы жизни территории. При строительстве ГЭС, и в значительной части на ее средства, были построены город Кодинск со всей социальной инфраструктурой, включая детские сады, школы, больницу и аэропорт. Гидростроители проложили первую постоянную ЛЭП и автомобильные дороги, а плотина ГЭС стала мостом через Ангару, соединившим населенные пункты правого берега круглогодичной переправой с городом и основными транспортными узлами. Богучанская ГЭС – один из крупнейших налогоплательщиков и работодателей Кежемского района, активный участник благотворительных и социальных проектов.