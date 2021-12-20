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На чемпионате Сибири и Дальнего Востока красноярские лучники завоевали 4 медали

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Красноярск
17:25 20 Декабря 2021
общество, спорт, красноярск, чемпионат
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Чемпионат Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по стрельбе из лука завершился в Красноярске. Наши спортсмены не остались без медалей. Лучники выступали в личном зачете серди женщин и мужчин, а также в командном зачете. 

Среди женщин в личном зачете в блочном луке второе место заняла Елена Булгакова, а третье - Ксения Савченко. В командном зачете в блочном луке наши спортсменки Ксения Савченко, Елена Булгакова и Елизавета Марьясова заняли второе место. В финале красноярок смогли обойти лучницы из Иркутской области.

В командном зачете в блочном луке среди мужчин спортсмены Красноярского края Никита Самышкин, Анатолий Коваленко и Матвей Астапов заняли третье место. Отдав второе место спортсменам Забайкальского края, а первое ушло лучникам из Бурятии.

Всего в соревнованиях приняли участие спортсмены 10 регионов Сибири и Дальнего Востока.

Фото: ©kraysport

 

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