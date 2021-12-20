«Норникель» совместно с краевой и муниципальной властью продолжит развивать медицину в Норильске

«Норникель» совместно с краевым правительством и администрацией Норильска будет развивать медицину в северной столице края. По словам старшего вице-президента «Норникеля» Ларисы Зельковой, проект корпоративной медицины удачно дополнит государственную систему здравоохранения.

Согласно подписанному соглашению, компания возьмёт на себя обязанности по совершенствованию системы профилактики профессиональных заболеваний у своих сотрудников. Кроме этого, рассматривается возможность включить медцентры «Норникеля» в систему обязательного медицинского страхования.

«Своевременная и качественная медицинская помощь – обязательный атрибут современного общества и особая необходимость в условиях Крайнего Севера. Как и во многих других направлениях, самые лучшие плоды приносит взаимодействие усилий государства и крупного бизнеса. Новое соглашение позволит позволит повысить доступность качественных медицинских услуг для сотрудников компании и всех норильчан», – прокомментировала старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

Напомним, что первый корпоративный медицинский центр был открыт в Норильске 16 декабря, еще четыре подобных центра планируется запустить в Норильском промышленном районе и в Дудинке.

Краевое правительство обязуется начать целевое обучение медиков для работы в больницах Норильска. Одной из мер станет дополнительная стипендия всем студентам, заключившим целевой договор с Красноярским государственным медицинским университетом.

Нецелевым выпускникам Красноярского государственного медицинского университета, а также иным врачам, в том числе приехавшим в Норильск из других регионов, будут обеспечены единовременные выплаты из краевого бюджета в размере 1,8 млн руб.

«Подготовка врачей для работы на северных территориях нашего региона, в том числе в таком крупном промышленном центре, как Норильск, — это одна из приоритетных задач краевой власти. Программа целевого обучения специалистов, господдержка, которую мы оказываем медикам, содействие «Норникеля» и администрации Норильска помогут нам создать условия для тех, кто хочет работать и профессионально развиваться в непростых северных условиях», – отметил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Администрация Норильска предоставит жилье медицинским работникам, возмещение расходов на проезд по маршруту Снежногорск — Норильск — Снежногорск предоставит врачам дефицитных специальностей выплату единовременной материальной помощи в размере 2 млн руб., среднему медицинскому персоналу, приглашенному для работы в поселок Снежногорск, – в размере 1 млн руб.