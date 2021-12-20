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На азиатскую часть России надвигаются холода: в Красноярском крае похолодает до -45 градусов

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Красноярск
17:45 20 Декабря 2021
погода, в красноярском крае
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Синоптики предупреждают о наступлении настоящей зимы в азиатской части России. По словам научного руководителя Гидрометцентра  Романа Вильфанда, в ближайшую неделю температура в Красноярском крае и Якутии будет ниже нормы на 6-20 градусов. 

«В Красноярске температура опустится до -45 градусов, в Якутии - до 49-52 градусов мороза. Настоящая зима наконец-то пришла в азиатскую часть страны», – рассказал он.

Наиболее благоприятная погода будет в Омской и Новосибирской областях.

В самом Красноярске температура опустится до -28 градусов. Затем постепенно мороз начнет спадать: в ночь на среду -26°, затем -23° и выше.

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

 
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