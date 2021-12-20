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В Центральном районе на этой неделе будет готов ледовый городок

Главная Общество
Красноярск
16:30 20 Декабря 2021
новый год, красноярск, общество
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К концу подходят монтажные работы по созданию ледового городка в Центральном районе. По словам представителя подрядчика до завершения строительства осталось два-три дня. 20 декабря будущую новогоднюю достопримечательность уже проверили представители районной администрации. 

Также в сквере будут стоять две ледяных горки разной высоты. Большая горка будет  более пяти метров в высоту с учетом декоративных элементов. А горка для маленьких жителей края будет совмещена с ледяным лабиринтом. 

Помимо горок в ледовой городке будут ледяные скульптуры: фотозона «Трон», персонажи мультфильма «Вовка в тридевятом царстве», «Матрёшка» и композиция «Баба Яга и ступа». Все элементы будут выполнены в стилистке 2022 года: народное искусство и нематериальное культурное наследие народов России.

По словам руководителя администрации Центрального района Вадима Войцеховского особое внимание было уделено горкам. Важно, что горки находятся далеко от проезжей части, что обезопасит жителей Красноярска. 

Фото: ©admkrsk

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