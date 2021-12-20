В Красноярске построили 10-этажную высотку для полицейских

В Красноярске закончили постройку многоквартирного дома для сотрудников полиции. Начальник краевого МВД Александр Речицкий проинспектировал ввод в эксплуатацию.

Дом расположен на проспекте Комсомольский. Его площадь составляет 8 тысяч квадратных метров. Он имеет 10 этажей и 79 квартир для действующих сотрудников полиции, которое стоят в очереди на улучшение жилищных условий.

Все основные работы уже завершены. Переселение в новые квартиры начнётся уже в январе следующего года.

Добавим, в этом же здании разместится новый участковый пункт полиции.