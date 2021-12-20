Сотрудники полиции встретились с учениками школы в Черемушках

В двух школа (№ 65 и № 15) в микрорайоне Черемушки ученики встретились с сотрудниками уголовного розыска, подразделения по делам несовершеннолетних и отдела по контролю за оборотом наркотиков.

главная цель встречи - рассказать ребятам о том, как не стать жертвой преступления, о правилах поведения в разных ситуациях, а также о правах и обязанностях гражданина Российской Федерации. Также полицейские акцентировали свое внимание на профилактике мошенничества и употребления психоактивных веществ.

В конце встречи ученики активно задавали вопросы сотрудникам полиции. Во время беседы они обсуждали фильмы и социальные сети, общение со сверстниками и радетелями и даже поступление в вузы МВД и на службу в органы внутренних дел.

Такие встречи дают возможность подросткам узнать больше о деятельности органов внутренних дел.

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