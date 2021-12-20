За прошлую неделю было составлено 89 протоколов за нарушение масочного режима

Наблюдатели за соблюдением масочного режима на неделе с 13 по 19 декабря составили 89 протоколов о нарушении. В специальную группу наблюдателей входили специалисты администрации, сотрудники полиции и Росгвардии.

Всего за неделю было проверено 614 объектов, из них: 508 объектов торговли, 14 предприятий общественного питания и 92 остановочных пункта. На 105 объектах были выявлены нарушения. Участники рейдов провели около 600 бесед с горожанами и составили более 80 протоколов.

За декабрь специалисты администрации также провели 44 проверки в торговый центрах. Под их наблюдением были действия охраников при предъявлении QR-кодов посетителями. Наблюдатели напомнили, что важно проверять и паспорт, чтобы избежать фактов фальсификации документов.

Напомним, что граждане, предъявившие чужие QR-коды, могут быть привлечены к ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Для нарушителей предусмотрена административная ответственность: штрафы для граждан – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч. Аналогичные санкции применяются к людям, не носящим маски в общественных местах.

Такие проверки проводятся ежедневно и будут продолжаться до снятия всех ограничений.

Фото: ©РИА новости / Александр Кряжев