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Жительница Железногорска добровольно отдала аферистам больше 10 тысяч рублей

Главная Общество
Красноярск
15:39 20 Декабря 2021
деньги, красноярск, мошенники, интернет
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Жительница Железногорска решила заказать альпийскую заснеженную ель с лампочками, но попала в руки к аферистам. 

Девушка обратилась с заявлением в дежурную часть местной полиции. По ее словам злоумышленники обманным путем завладели ее деньгами в сумме чуть больше 10 тысяч рублей. Потерпевшая увидела в социальной сети  рекламу интернет-магазина, который продает новогодние украшения и искусственные ели. Девушка не задумываясь перешла по ссылке в каталог магазина и оставила заявку на заказ ели. Продавец тут же ответил ей и заверил покупательницу, что никаких проблем с доставкой не будет. После он предложил оплатить покупку. Потерпевшая заполнила форму оплаты на сайте и через личный онлайн-кабинет своего банка подтвердила денежный перевод. Спустя несколько дней девушка попросила у продавца трек для отслеживания заказа, однако ответ ей не пришел. Поискав отзывы об этом магазине потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников. 

На данный момент возбуждено уголовное дело следственным отделом МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество».

Сотрудники полиции напоминают и просят быть внимательны в интернете и не совершать покупки через непроверенные сайты. 

Фото: ©24.мвд.рф

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