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В Миндерле установили полсотни контейнеров для сбора мусора

Главная Общество
Красноярск
14:52 20 Декабря 2021
красноярск, мусор
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В Миндерле Сухобузимского района левобережный региональный оператор установил 50 новых контейнеров и семь мульд для сбора ТКО. «Красноярская рециклинговая компания» сделала это за счет собственных средств.

Напомним, установка контейнеров - обязанность муниципальных властей и ТСЖ, но и регоператоры могут тратить на эти цели 1% от необходимой валовой выручки в год.

Ранее в Миндерле было лишь 60 контейнеров - жители приобретали их за свой счет совместно с сельсоветом. С просьбой помочь в установке новых емкостей к региональному оператору обратился глава сельсовета. 

«Места для установки контейнеров и мульд были заранее согласованы, чтобы жителям было удобно. Теперь им не придется ждать мусоровозы или складировать ТКО у дороги. Облегчает это и работу регионального оператора», - рассказал директор «Красноярской рециклинговой компании» Дмитрий Кузнецов.

Всего в 2021 году «КРК» закупила около 1000 новых контейнеров разного объема. Больше половины их них уже расставлены. Из них в сельскую местность передано 30 мульд, 108 контейнеров и еще 52 до конца года планируется установить в Высотино, сухобузимского района, что тоже позволит отказаться от мешкового сбора. 

Фото: Красноярская рециклинговая компания

 
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