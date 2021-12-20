Житель края вырубил сосны и предстал перед судом

Закончилось расследование по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в незаконной вырубке сосен в особо крупном размере в Ачинском районе.

Напомним, что осенью 2021 года сотрудник полиции, патрулируя территорию участка в районе лесного массива с. Ястребово Ачинского района на служебном автомобиле, заметил, что на дороге, ведущей в сторону леса, имеются следы от колес трактора. Полицейский проехал по колее и обнаружил место незаконной рубки 19 сосен, а также транспортное средство.

Нелегальным дровосеком оказался ранее не судимый 48-летний местный житель, который спрятался, как только увидел сотрудника ОВД. Злоумышленник сразу же признался в совершении незаконной рубки и пояснил, что деревья намеревался продать, а денежные средства потратить на личные нужды.

В общей сложности сумма ущерба лесному фонду Российской Федерации составила свыше 380 тысяч рублей, что является особо крупным размером.

Следователи МО МВД России «Ачинский» возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений».

Суд решил избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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