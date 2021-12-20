20 декабря
Красноярск
погода -22 °C
73.73
 
€ 83.5
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Житель края вырубил сосны и предстал перед судом

Главная Общество
Красноярск
15:10 20 Декабря 2021
красноярск, суд, общество, лес
версия для печати Ico_print

Закончилось расследование по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в незаконной вырубке сосен в особо крупном размере в Ачинском районе.

Напомним, что осенью 2021 года сотрудник полиции, патрулируя территорию участка в районе лесного массива с. Ястребово Ачинского района на служебном автомобиле, заметил, что на дороге, ведущей в сторону леса, имеются следы от колес трактора. Полицейский проехал по колее и обнаружил место незаконной рубки 19 сосен, а также транспортное средство.

Нелегальным дровосеком оказался  ранее не судимый 48-летний местный житель, который спрятался, как только увидел сотрудника ОВД. Злоумышленник сразу же признался в совершении незаконной рубки и пояснил, что деревья намеревался продать, а денежные средства потратить на личные нужды.

В общей сложности сумма ущерба лесному фонду Российской Федерации составила свыше 380 тысяч рублей, что является особо крупным размером.

Следователи МО МВД России «Ачинский» возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений». 

Суд решил избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: ©24.мвд.рф

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске построили 10-этажную высотку для полицейских

В Красноярске построили 10-этажную высотку для полицейских

20 Декабря 2021 г.
В этом же здании разместят участковый пункт
Новости Красноярска: За прошлую неделю было составлено 89 протоколов за нарушение масочного режима

За прошлую неделю было составлено 89 протоколов за нарушение масочного режима

20 Декабря 2021 г.
Специалисты проинспектировали 614 объектов
Новости Красноярска: Жительница Железногорска добровольно отдала аферистам больше 10 тысяч рублей

Жительница Железногорска добровольно отдала аферистам больше 10 тысяч рублей

20 Декабря 2021 г.
На данный момент возбужденно уголовное дело
Новости Красноярска: В Миндерле установили полсотни контейнеров для сбора мусора

В Миндерле установили полсотни контейнеров для сбора мусора

20 Декабря 2021 г.
Ранее это делали за счет жителей
Новости Красноярска: В селе Хатанга завершилось строительство станции очистки воды

В селе Хатанга завершилось строительство станции очистки воды

20 Декабря 2021 г.
Строительство шло на протяжении двух лет
Новости Красноярска: В Красноярске поймали «чёрных ассенизаторов», сливавших нечистоты на улице Телевизорной

В Красноярске поймали «чёрных ассенизаторов», сливавших нечистоты на улице Телевизорной

20 Декабря 2021 г.
Это уже не первый подобный случай
Новости компаний
16/12
Зачем ТЭЦ «светофоры» и «флаги»: о цветовых кодах в тепловой энергетике
16/12
Как оформить дебетовую карту Tinkoff Black онлайн?
13/12
Сбер объявил победителя номинации «Доброе дело бизнеса» на премии «Человек года-2021»
10/12
Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске вынесли приговор отцу, который убил сына

В Красноярске вынесли приговор отцу, который убил сына

16 Декабря 2021 г.
Отец убил сына ножом в грудь
Новости Красноярска: В Красноярске арестовали мужчину, рассылавшего интимные фото 14-летним девочкам

В Красноярске арестовали мужчину, рассылавшего интимные фото 14-летним девочкам

17 Декабря 2021 г.
Он вел переписку с вымышленного профиля в соцсетях
Новости Красноярска: Правоохранительные органы Красноярского края арестовали мужа ачинской кассирши Дениса Григорьева

Правоохранительные органы Красноярского края арестовали мужа ачинской кассирши Дениса Григорьева

19 Декабря 2021 г.
Григорьева вступила в активную фазу сотрудничества со следствием
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru