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В селе Хатанга завершилось строительство станции очистки воды

Главная Общество
Красноярск
14:45 20 Декабря 2021
строительство, красноярск, общество
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В северной части Красноярского края в селе Хатанга на Таймыре завершили строительство станции второго подъема с комплексом очистки и обеззараживания холодной воды. Перед сдачей объекта его осмотрели заместитель министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Гаврилов и глава Таймыра Евгений Вершинин.

Строительство длились около двух лет, и работы выполнялись по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта "Жилье и городская среда". На возведение станции бюджетов всех уровней направили 72,6 млн рублей. Появление нового объекта сможет избавить жителей от проблемы с низким качеством питьевой воды, поступающей в сеть из открытого водозабора в дома. Пропускная способность станции составляет 3,2 тысячи куб. м воды в сутки.

Комплекс состоит их нескольких объектов: здание водоподготовки, здание операторной. Также на станции  проложена вся необходимая инженерная инфраструктура. Для электроснабжения объектов установлены дизельная электростанция и две трансформаторные подстанции.

По словам заместителя министра промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгения Гаврилова это объект достаточно сложный, так как станция очистки воды – это первый объект по федеральному проекту «Чистая вода», выполненный на территории Крайнего Севера. Сейчас техническая готовность станции очень высока. Успешно прошли пуско-наладочные испытания. В самое ближайшее время жители села будут обеспечены качественной питьевой водой, отвечающей всем предъявляемым требованиям».

За 2021 год в Красноярском крае возводилось шесть объектов питьевого водоснабжения. В поселках Красногорьевский и Ангарский Богучанского района проложили сети водоснабжения и установили водоочистное оборудование. В поселке Мингуль Сухобузимского района завершается строительство водозаборных сооружений. В Бородине продолжают строительство станции водоподготовки на водобаках, в Минусинске протянули кольцевой водопровод

Фото: РИА новости / Владимир Федоренко 

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