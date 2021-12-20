20 декабря
Красноярск
погода -22 °C
73.73
 
€ 83.5
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярские бобслеисты взяли бронзу на этапе Кубка мира

Главная Общество
Красноярск
14:20 20 Декабря 2021
кубок, красноярск, спорт, соревнования
версия для печати Ico_print

На пятом этапе Кубка мира в немецком городе Альтенберге прошли соревнования по бобслею и скелетону. Красноярские спортсмены стали участниками экипажа из четырех человек. Пилотом был Ростислав Гайтюкевич, а разгоняющими были Алексей Лаптев, а также спортсмены краевой Академии зимних видов спорта Михаил Мордасов и Павел Травкин.

Российские спортсмены выступили с результатом  1.49,23. Второе место занял канадский экипаж с пилотом Джастином Крипсом (1.49,16), а первое немецкий экипаж с пилотом Франческо Фридрихом (1.48,88).

Помимо бронзовой четверке на соревнованиях выступил еще один российский экипаж  с пилотом Максимом Андриановым и разгоняющими Алексеем Пушкарёвым, Василием Кондратенко и Владиславом Жаровцевым. Они пришли к финишу 14.

Фото: ©kraysport

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: За прошлую неделю было составлено 89 протоколов за нарушение масочного режима

За прошлую неделю было составлено 89 протоколов за нарушение масочного режима

20 Декабря 2021 г.
Специалисты проинспектировали 614 объектов
Новости Красноярска: Жительница Железногорска добровольно отдала аферистам больше 10 тысяч рублей

Жительница Железногорска добровольно отдала аферистам больше 10 тысяч рублей

20 Декабря 2021 г.
На данный момент возбужденно уголовное дело
Новости Красноярска: Житель края вырубил сосны и предстал перед судом

Житель края вырубил сосны и предстал перед судом

20 Декабря 2021 г.
Ущерб лесному фонду РФ составил свыше 380 тысяч рублей
Новости Красноярска: В Миндерле установили полсотни контейнеров для сбора мусора

В Миндерле установили полсотни контейнеров для сбора мусора

20 Декабря 2021 г.
Ранее это делали за счет жителей
Новости Красноярска: В селе Хатанга завершилось строительство станции очистки воды

В селе Хатанга завершилось строительство станции очистки воды

20 Декабря 2021 г.
Строительство шло на протяжении двух лет
Новости Красноярска: В Красноярске поймали «чёрных ассенизаторов», сливавших нечистоты на улице Телевизорной

В Красноярске поймали «чёрных ассенизаторов», сливавших нечистоты на улице Телевизорной

20 Декабря 2021 г.
Это уже не первый подобный случай
Новости компаний
16/12
Зачем ТЭЦ «светофоры» и «флаги»: о цветовых кодах в тепловой энергетике
16/12
Как оформить дебетовую карту Tinkoff Black онлайн?
13/12
Сбер объявил победителя номинации «Доброе дело бизнеса» на премии «Человек года-2021»
10/12
Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске арестовали мужчину, рассылавшего интимные фото 14-летним девочкам

В Красноярске арестовали мужчину, рассылавшего интимные фото 14-летним девочкам

17 Декабря 2021 г.
Он вел переписку с вымышленного профиля в соцсетях
Новости Красноярска: Пассажир пропал с самолета и задержал его на 4 часа

Пассажир пропал с самолета и задержал его на 4 часа

16 Декабря 2021 г.
Рейс направлялся из Красноярска в Хургаду
Новости Красноярска: Воспитательница красноярского детского сада полгода била детей и запирала их в туалете

Воспитательница красноярского детского сада полгода била детей и запирала их в туалете

16 Декабря 2021 г.
О происшествии стало известно из местных СМИ
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru