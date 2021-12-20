Красноярские бобслеисты взяли бронзу на этапе Кубка мира

На пятом этапе Кубка мира в немецком городе Альтенберге прошли соревнования по бобслею и скелетону. Красноярские спортсмены стали участниками экипажа из четырех человек. Пилотом был Ростислав Гайтюкевич, а разгоняющими были Алексей Лаптев, а также спортсмены краевой Академии зимних видов спорта Михаил Мордасов и Павел Травкин.

Российские спортсмены выступили с результатом 1.49,23. Второе место занял канадский экипаж с пилотом Джастином Крипсом (1.49,16), а первое немецкий экипаж с пилотом Франческо Фридрихом (1.48,88).

Помимо бронзовой четверке на соревнованиях выступил еще один российский экипаж с пилотом Максимом Андриановым и разгоняющими Алексеем Пушкарёвым, Василием Кондратенко и Владиславом Жаровцевым. Они пришли к финишу 14.

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