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Сотрудники полиции вручили паспорта юным красноярцам

Главная Общество
Красноярск
13:53 20 Декабря 2021
общество, дети, красноярск, паспорт
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Юные жители Красноярска смогли получить свое удостоверение личности в торжественной обстановке в  центре продвижения молодежных проектов «Вектор». Паспорта выдавали сотрудник полиции.

Перед получением заветной книжки Ольга Пентюхина, начальник отдела по вопросам миграции ОП №5 МУ МВД России «Красноярское», заместитель начальника отдела полиции №5 МУ МВД России «Красноярское» Константин Зарубин  и руководители Центра рассказали об истории появления паспорта, о правах и обязанностях гражданина России, о молодежной политике Красноярска и проектах, в которых ребята могут принять участие.

После речей и историй 19 молодых ребят смогли получить свой первый главный документ гражданина России. Полицейские также заметили, что теперь у молодых людей начинается новый этап их жизни. А также сотрудники рассказали, что бережное отношение к паспорту -  это обязанность юных красноярцев как граждан Российской Федерации.

Фото: ©24.мвд.рф

 

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