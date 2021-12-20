В Красноярске поймали «чёрных ассенизаторов», сливавших нечистоты на улице Телевизорной

В Красноярске «чёрные ассенизаторы» сливали нечистоты в канализацию города. Сливная точка находилась в укромном гаражном закутке на улице Телевизорной.

Нарушителей поймали с поличным во время совместного рейда Минэкологии и службы безопасности «КрасКом». Это уже не первый подобный случай. На ассенизаторов составили административные протоколы.

В «КрасКом» напомнили, что весь неучтённый объем воды и мусора создаёт дополнительную нагрузку на очистные сооружения. Жителей города просят сообщать о фактах слива нечистот в канализацию на горячую линию Минэкологии 8-800-200-11-116, а также отправлять фото и видео с нарушениями на по электронной почте на адрес info@kraskom.com.

Напомним, что в Красноярске сливать откаченное содержимое выгребных ям и септиков частных домов без нарушения природоохранного законодательства, разрешается на сливной станции на ул. 60 лет Октября.

Фото: © СГК