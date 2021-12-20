20 декабря
Красноярск
погода -22 °C
73.73
 
€ 83.5
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске поймали «чёрных ассенизаторов», сливавших нечистоты на улице Телевизорной

Главная Общество
Красноярск
14:25 20 Декабря 2021
красноярск, загрязнение
версия для печати Ico_print

В Красноярске «чёрные ассенизаторы» сливали нечистоты в канализацию города. Сливная точка находилась в укромном гаражном закутке на улице Телевизорной.

Нарушителей поймали с поличным во время совместного рейда Минэкологии и службы безопасности «КрасКом». Это уже не первый подобный случай. На ассенизаторов составили административные протоколы. 

В «КрасКом» напомнили, что весь неучтённый объем воды и мусора создаёт дополнительную нагрузку на очистные сооружения. Жителей города просят сообщать о фактах слива нечистот в канализацию  на горячую линию Минэкологии 8-800-200-11-116, а также отправлять фото и видео с нарушениями на по электронной почте на адрес info@kraskom.com.

Напомним, что в Красноярске сливать откаченное содержимое выгребных ям и септиков частных домов без нарушения природоохранного законодательства, разрешается на сливной станции на ул. 60 лет Октября.

Фото: © СГК

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: За прошлую неделю было составлено 89 протоколов за нарушение масочного режима

За прошлую неделю было составлено 89 протоколов за нарушение масочного режима

20 Декабря 2021 г.
Специалисты проинспектировали 614 объектов
Новости Красноярска: Жительница Железногорска добровольно отдала аферистам больше 10 тысяч рублей

Жительница Железногорска добровольно отдала аферистам больше 10 тысяч рублей

20 Декабря 2021 г.
На данный момент возбужденно уголовное дело
Новости Красноярска: Житель края вырубил сосны и предстал перед судом

Житель края вырубил сосны и предстал перед судом

20 Декабря 2021 г.
Ущерб лесному фонду РФ составил свыше 380 тысяч рублей
Новости Красноярска: В Миндерле установили полсотни контейнеров для сбора мусора

В Миндерле установили полсотни контейнеров для сбора мусора

20 Декабря 2021 г.
Ранее это делали за счет жителей
Новости Красноярска: В селе Хатанга завершилось строительство станции очистки воды

В селе Хатанга завершилось строительство станции очистки воды

20 Декабря 2021 г.
Строительство шло на протяжении двух лет
Новости Красноярска: Красноярские бобслеисты взяли бронзу на этапе Кубка мира

Красноярские бобслеисты взяли бронзу на этапе Кубка мира

20 Декабря 2021 г.
Соревнования прошли в немецком городе Альтенберге
Новости компаний
16/12
Зачем ТЭЦ «светофоры» и «флаги»: о цветовых кодах в тепловой энергетике
16/12
Как оформить дебетовую карту Tinkoff Black онлайн?
13/12
Сбер объявил победителя номинации «Доброе дело бизнеса» на премии «Человек года-2021»
10/12
Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Правоохранительные органы Красноярского края арестовали мужа ачинской кассирши Дениса Григорьева

Правоохранительные органы Красноярского края арестовали мужа ачинской кассирши Дениса Григорьева

19 Декабря 2021 г.
Григорьева вступила в активную фазу сотрудничества со следствием
Новости Красноярска: В Сосновоборске разыскивается надругавшийся над 9-летней девочкой педофил

В Сосновоборске разыскивается надругавшийся над 9-летней девочкой педофил

15 Декабря 2021 г.
Правоохранители составили фоторобот
Новости Красноярска: Похитившая 23 млн рублей кассир из Ачинска уверяет, что отдала деньги шантажистам

Похитившая 23 млн рублей кассир из Ачинска уверяет, что отдала деньги шантажистам

15 Декабря 2021 г.
Накануне она сама пришла в отдел полиции
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru