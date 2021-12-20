В СФУ начали учить строителей и автодорожников дистанционно

В начале декабря в Институте непрерывного образования состоялся выпуск двух дистанционных программ профессиональной переподготовки «Промышленное и гражданское строительство» и «Автомобильные дороги». Это полноценное обучение, после которого человек получает диплом профпереподготовки, с которым можно свободно менять сферу деятельности.

- Мы много лет успешно ведем переподготовку очно, - делится подробностями курса Евгений Юрьевич Янаев, заведующий отделением строительства инженерной инфраструктуры и дорог Инженерно-строительного института СФУ. – Перейти полностью в онлайн-формат было для нас настоящим вызовом. Мы справились с этой задачей без потери содержания, об этом говорят те, кто проходит профессиональную переподготовку сейчас. Теперь мы можем обучить больше слушателей со всей территории России.

В этот раз обучение прошли жители Красноярска, Ачинска, Зеленогорска и Большой Мурты.

- На работе должны были повысить, поэтому я пошел на профпереподготовку «Автомобильные дороги», - делится Рудольф Нордгеймер, ведущий инженер ФАУ РОСДОРНИИ. - Информация очень полезная вся, особенно по дефектам на дорожных полотнах. А информация по проектированию дорог поможет нам развивать коммерческое направление. Я сомневался, когда выяснилось, что это неочные курсы, но в дистанционном обучении, оказалось, есть свои плюсы: можно совмещать обучение с работой и командировками.

Оба курса профпереподготовки разработаны на основе профессионального стандарта «Организатор строительного производства», данные о дипломе профпереподготовки в ИНО вносятся в базу данных Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Это принципиально важно для тех, кто устраивается на госслужбу или в крупные корпорации.

Обучаться могут и студенты старших курсов, причем их первая специальность может быть вообще никак не связана с автодорогами или строительством. Как, например, у Ильи Сабирова, который окончил бакалавриат в СФУ как технолог общественного питания, а после обучения на программе профпереподготовки «Промышленное и гражданское строительство» поступил в магистратуру Московского государственного строительного университета. По объему знаний и сформированных умений год профпереподготовки равен четырем годам бакалавриата.

- Бесспорно, сложно усвоить материал бакалавриата за 1 год, но мы с преподавателями Института непрерывного образования справились с этой задачей, - рассказывает он. - Помимо большого количества лекций и видеоуроков они задали правильный вектор для самостоятельного обучения. Я старался и, опираясь на полученные знания, поступил в московскую магистратуру. Теперь моя мечта сбудется – я стану инженером проектирования зданий и сооружений. Еще год назад, когда я случайно попал работать на стройку, я не мог даже предполагать такого поворота событий.

Сейчас идет набор на следующий поток, слушатель может проживать в любом населенном пункте России. Узнать о стоимости программы, ознакомиться с ее содержанием и оставить заявку на обучение можно на сайте Института непрерывного образования «Промышленное и гражданское строительство» - https://ino.sfu-kras.ru/program/707, «Автомобильные дороги» - https://ino.sfu-kras.ru/program/706 . Справки по телефону 206-21-33.

И это не единственные программы, которые позволяют круто изменить карьерную траекторию: Институт непрерывного образования предлагает больше десяти направлений – от муниципального управления до психологии, и около 200 программ профессиональной переподготовки, повышения квалификации и обучения рабочим специальностям. Подробности на сайте и в группе https://vk.com/inosfu.

Фото: пресс-служба СФУ

По материалам пресс-службы СФУ