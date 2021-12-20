Открытие XVI Зимнего суриковского фестиваля пройдет в новом формате

На сцене Малого концертного зала Красноярской краевой филармонии состоится торжественное открытие XVI Зимнего суриковского фестиваля искусств. В этом году зрителей ожидает совершенно новое шоу - литературно-музыкальный концерт «Дар бесценный».

По словам руководителя главного управления культуры Любви Сахаровой в это раз не будет выступления приглашенной звезды, вместо этого акцент будет сделан на творческую коллаборацию наших, красноярских артистов. Организаторы уверены, что это будет также эффектно, ведь сочетание музыкального и литературного искусств не могут оставить зрителя равнодушным.

Во время фестиваля актеры «Театр на крыше» исполнят отрывки из книги внучки В.И. Сурикова – известной писательницы и переводчицы Натальи Кончаловской. Впервые на фестивале фокус внимания смещается с полотен живописца и героизации его образа на Сурикова-человека.

Зрителям также стоит обратить свое внимание на особый подбор музыкального оформления.

Фото: пресс-служба Администрации г. Красноярска