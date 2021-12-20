Скалолазки края взяли 5 медалей на Всероссийских соревнованиях

В Красноярск из Екатеринбурга спортсменки по скалолазанию привезли медали разного достоинства и в разных возрастных категориях. Наши девушки соревновались в двух дисциплинах «трудность» и «скорость».

В дисциплине «трудность» в возрастной группе 10-13 лет золотую медаль завоевала Мария Силкина, а в группе 16-17 лет первое место заняла Валерия Яковлева. Обе девушки являются спортсменками «Спортивной школы олимпийского резерва им. В. Г. Путинцева» и занимаются у тренеров Ольги Бибик и Василия Козлова.

Полный комплект наград удалось собрать нашим скалолазкам в дисциплине «скорость». Золото взяла Алина Иваненко в возрастной группе 16-17 лет, второе место ушло Веронике Радостевой (10-13), а почетное третье место заняла Алина Разуваева в группе 16-17 лет. Во время соревнований наша спортсменка также установила свой личный рекорд, показав лучшее время - 10,001 секунд.

Девушки также являются воспитанницами «Спортивной школы олимпийского резерва им. В. Г. Путинцева».

Фото: ©kraysport