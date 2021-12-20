20 декабря
Красноярск
погода -19 °C
73.73
 
€ 83.5
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Роспотребнадзор: в Красноярском крае снижается заболеваемость коронавирусом

Главная Общество
Красноярск
12:25 20 Декабря 2021
роспотребнадзор, красноярск, эпидемия
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае снижается темп заболеваемости коронавирусом. Об этом пишет руководитель регионального управления Роспотребнадзора и главный санитарный врач Дмитрий Горяев в своём телеграм-канале. 

По данным аналитиков, количество заболевших 19 декабря людей остановилось на отметке в 642 человека. Это на восемь меньше, чем днём ранее – 18 декабря.

«За 2 недели показатель заболевших на 100 тысяч населения уменьшился со 176,4 до 166,3, а показатель распространения инфекции – 0,94», – сказано в сообщении.

В некоторых районах края регистрируют уровень заболевания выше краевых показателей. Это Боготольский, Казачинский, Северо-Енисейский, Уярский, Тюхтетский, Абанский, Бирилюсский, Ачинский, Богучанский районы и города Лесосибирск, Боготол, Енисейск.

Глава Роспотребнадзора опасается, что новогодние праздники приведут к росту количества заболевших. В ведомстве напоминают, что встретить 2022 году лучше в кругу семьи.

«Для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции мною в Правительство края направлены предложения по дополнительным профилактическим мерам при проведении новогодних мероприятий для детей», – добавил Горяев.

Фото: © Павел Бедняков / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В красноярском «Роевом ручье» родилось 4 пингвинёнка

В красноярском «Роевом ручье» родилось 4 пингвинёнка

20 Декабря 2021 г.
Новые птенцы – это второе поколение пингвинов
Новости Красноярска: Открытие XVI Зимнего суриковского фестиваля пройдет в новом формате

Открытие XVI Зимнего суриковского фестиваля пройдет в новом формате

20 Декабря 2021 г.
Открытие пройдет 24 декабря в 19:00
Новости Красноярска: Скалолазки края взяли 5 медалей на Всероссийских соревнованиях

Скалолазки края взяли 5 медалей на Всероссийских соревнованиях

20 Декабря 2021 г.
Соревнования проходили в Екатеринбурге
Новости Красноярска: Взрывы прогремят на месторождении «Торгашинское»

Взрывы прогремят на месторождении «Торгашинское»

20 Декабря 2021 г.
Взрывы будут греметь с 14 до 16 часов
Новости Красноярска: IT-Cube отпраздновал первый год работы

IT-Cube отпраздновал первый год работы

20 Декабря 2021 г.
IT-Cube - центр цифрового образования детей в Норильске
Новости Красноярска: В Красноярском крае стартовала акция «Елка желаний»

В Красноярском крае стартовала акция «Елка желаний»

20 Декабря 2021 г.
Единороссы поздравят жителей региона
Новости компаний
16/12
Зачем ТЭЦ «светофоры» и «флаги»: о цветовых кодах в тепловой энергетике
16/12
Как оформить дебетовую карту Tinkoff Black онлайн?
13/12
Сбер объявил победителя номинации «Доброе дело бизнеса» на премии «Человек года-2021»
10/12
Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Житель Красноярска повредил лифт и получил административный арест

Житель Красноярска повредил лифт и получил административный арест

17 Декабря 2021 г.
Происшествие произошло в Железнодорожном районе
Новости Красноярска: В Красноярске неизвестные раздели Деда Мороза и Снегурочку

В Красноярске неизвестные раздели Деда Мороза и Снегурочку

15 Декабря 2021 г.
Полиция проводит проверку
Новости Красноярска: Правоохранительные органы Красноярского края арестовали мужа ачинской кассирши Дениса Григорьева

Правоохранительные органы Красноярского края арестовали мужа ачинской кассирши Дениса Григорьева

19 Декабря 2021 г.
Григорьева вступила в активную фазу сотрудничества со следствием
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru