Роспотребнадзор: в Красноярском крае снижается заболеваемость коронавирусом

В Красноярском крае снижается темп заболеваемости коронавирусом. Об этом пишет руководитель регионального управления Роспотребнадзора и главный санитарный врач Дмитрий Горяев в своём телеграм-канале.

По данным аналитиков, количество заболевших 19 декабря людей остановилось на отметке в 642 человека. Это на восемь меньше, чем днём ранее – 18 декабря.

«За 2 недели показатель заболевших на 100 тысяч населения уменьшился со 176,4 до 166,3, а показатель распространения инфекции – 0,94», – сказано в сообщении.

В некоторых районах края регистрируют уровень заболевания выше краевых показателей. Это Боготольский, Казачинский, Северо-Енисейский, Уярский, Тюхтетский, Абанский, Бирилюсский, Ачинский, Богучанский районы и города Лесосибирск, Боготол, Енисейск.

Глава Роспотребнадзора опасается, что новогодние праздники приведут к росту количества заболевших. В ведомстве напоминают, что встретить 2022 году лучше в кругу семьи.

«Для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции мною в Правительство края направлены предложения по дополнительным профилактическим мерам при проведении новогодних мероприятий для детей», – добавил Горяев.

Фото: © Павел Бедняков / РИА Новости