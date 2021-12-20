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Взрывы прогремят на месторождении «Торгашинское»

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Красноярск
11:45 20 Декабря 2021
взрыв, красноярск, общество
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Главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города предупреждает о взрывных работах. ​ Сегодня, 20 декабря, на месторождении «Торгашинское» будут греметь взрывы. Работы продлятся с 14 до 16 часов. Радиус опасной зоны - 550 метров.

Значение и порядок звуковых сигналов в зоне проведения работ:
первый сигнал  «предупредительный» - один продолжительный сигнал сиреной – подается при вводе опасной зоны;
второй сигнал «боевой» - два продолжительных сигнала сиреной  – перед взрывом;
третий сигнал «отбой» - три коротких сигнала сиреной – после окончания проведения взрывных работ.

Фото: ©РИА новости / Виктор Толочко

 

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