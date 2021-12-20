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В Красноярском крае стартовала акция «Елка желаний»

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Красноярск
11:12 20 Декабря 2021
партии, поздравления, новый год, праздник
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Секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Красноярского края  Алексей Додатко дал старт акции «Елка желаний» и первым снял шары с елки, установленной в исполкоме партии.

Алексей Додатко исполнит мечту 9-летнего Саши Ворона. Мальчик живет в Красноярске, учится в третьем классе, является инвалидом по зрению, увлекается роботетхникой. У Деда Мороза Саша попросил квадракоптер.

«В ближайшее время передам подарок Саше и поздравлю с наступающими праздниками. Очень хорошо, когда Новый год начинается с добрых дел. Уверен, не только те, кто получает подарки, но и те, кто их дарит, будут встречать 2022 год с хорошим настроением. Мы с нашей партийной командой постараемся приблизить праздник и сделать так, чтобы новогоднее настроение было у каждой семьи. Благодаря неравнодушным людям, желания исполняются, а дети продолжают верить в новогоднюю сказку», - отметил Алексей Додатко.

Вслед за секретарем шары с желаниями детей снимут с елки активисты партии, депутаты всех уровней, волонтеры, добровольцы. Единороссы исполнят желания детей, проживающих в Красноярском крае, которые они направляли на федеральный сайт проекта. А также партийцы собрали желания детей в каждом муниципальном образовании Красноярского края.

Также в предновогодние дни пройдут традиционные партийные акции, в ходе которых новогодние подарки и знаки внимания получат врачи и сотрудники медицинских учреждений, их пациенты, ветераны, дети.

Фото: «Единая Россия»
По материалам «Единой России»

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