IT-Cube отпраздновал первый год работы

Ровно год исполнился центру цифрового образования IT-Cube в Норильске. Центр открылся в декабре 2020 года благодаря нацпроекту "Образование". Для празднования дня рождения «IT-Cube. Норильск» организовал фестиваль с лекциями, мастер-классами от ведущих экспертов цифровой сферы из отечественных и зарубежных компаний.

В центре обучается уже более 600 школьников, которые разработали 45 проектов. В новом учебном году количество программ увеличилось в полтора раз благодаря просьбам родителей и учеников. На данный момент в IT-Cube можно изучать язык программирования Python, знакомиться с технологией виртуальной и дополненной реальности, узнать принципы работы искусственного интеллекта, заниматься 3D-моделированием, растровой и векторной графикой, попробовать создать собственные игры или обучающие приложения. Также в центре обучают менторов, помогающих пожилым людям освоить цифровые сервисы.

Изучать все можно благодаря мощным компьютерам, профессиональным графическим планшетам, технике для создания фото- и видеоконтента, гарнитуре виртуальной реальности и контроллерам. Всем этим оснащен центр.

По словам руководителя центра «IT-Cube. Норильск» Евгения Герасименко, когда центр только открылся было доступно всего восемь образовательных программ. Однако с каждым днем поступает все больше и больше заявок на открытие новых для ребят 5-8 классов.

Напомним, «IT-Cube. Норильск» стал первым в Красноярском крае, однако в ноябре 2021 года центр цифрового образования открылся и в краевой столице. Занятия проводятся на базе детского технопарка «Кванториум».

Фото: ©РИА новости / Екатерина Лызлова