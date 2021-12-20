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IT-Cube отпраздновал первый год работы

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Красноярск
11:35 20 Декабря 2021
компьютер, красноярск, образование, дети
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Ровно год исполнился центру цифрового образования  IT-Cube в Норильске. Центр открылся в декабре 2020 года благодаря нацпроекту "Образование". Для празднования дня рождения «IT-Cube. Норильск» организовал фестиваль с лекциями, мастер-классами от ведущих экспертов цифровой сферы из отечественных и зарубежных компаний. 

В центре обучается уже более 600 школьников, которые  разработали 45 проектов. В новом учебном году количество программ увеличилось в полтора раз благодаря просьбам родителей и учеников. На данный момент в IT-Cube можно изучать язык программирования Python, знакомиться с технологией виртуальной и дополненной реальности, узнать принципы работы искусственного интеллекта, заниматься 3D-моделированием, растровой и векторной графикой, попробовать создать собственные игры или обучающие приложения. Также в центре обучают  менторов, помогающих пожилым людям освоить цифровые сервисы.

Изучать все можно благодаря мощным компьютерам, профессиональным графическим планшетам, технике для создания фото- и видеоконтента, гарнитуре виртуальной реальности и контроллерам. Всем этим оснащен центр. 

По словам руководителя центра «IT-Cube. Норильск» Евгения Герасименко, когда центр только открылся было доступно всего восемь образовательных программ. Однако с каждым днем поступает все больше и больше заявок на открытие новых для ребят 5-8 классов. 

Напомним, «IT-Cube. Норильск» стал первым в Красноярском крае, однако в ноябре 2021 года центр цифрового образования открылся и в краевой столице. Занятия проводятся на базе детского технопарка «Кванториум».

Фото: ©РИА новости / Екатерина Лызлова 

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