Закрылся пансионат для престарелых «Надежда»

Пансионат "Надежда" закрылся после того, как прокуратура Советского района совместно со специалистами пожарного надзора провела тщательную проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности.

Как оказалось в пансионате отсутствуют автоматическая установка пожаротушения, оповещения о пожаре с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами, вторые эвакуационные выходы, аварийное освещение на путях эвакуации, не обеспечена минимальная ширина эвакуационных выходов. Эти нарушения являются признаком опасности нахождения в пансионате, особенно тем, у кого нет возможности самостоятельно передвигаться.

После осмотра и выявления нарушений прокуратура направила иск в Советский районный суд о приостановлении деятельности организации и запрете собственнику жилого помещения представлять его иным лицам для осуществления деятельности, связанной с круглосуточным уходом за престарелыми.

На данный момент организация официально закрыта.

Фото: ©РИА новости / Михаил Голенков