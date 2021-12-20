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«Пожарная универсиада» прошла в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
10:45 20 Декабря 2021
пожарные, дети, красноярск, соревнования
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Руководство пожарной части №233 краевого учреждения «Противопожарная охрана Красноярского края» и организатор по работе с молодежью при Ирбинском доме культуры п. Большая Ирба организовали "пожарную универсиаду". Участниками соревнований стали старшеклассники из Курагинского района. 

Универсиада состояла из двух этапов – спортивного и интеллектуального. Командам пришлось демонстрировать свои навыки в применении первичных средств пожаротушения, оказанию доврачебной помощи, грамотным действиям при проведении эвакуации. Капитаны команд состязались в эрудиции на знания требований противопожарного режима в жилье и на объектах с массовым пребыванием людей, читали планы эвакуации, применяли знания статей кодекса административных правонарушений в области пожарной безопасности.

По словам инструктора по противопожарной профилактике краевого учреждения Галины Литвиновой такой способ проверки знаний стал очень полезным для школьников, особенно в преддверии  новогодних праздничных каникул. Во время соревнований старшеклассники не только вспоминали пройденный материал, но и узнавали что-то новое. 

Проигравших в соревнованиях не было каждый участник, проявивший себя, смог получить призы и памятные подарки.

Фото: ©МЧС Росси Главное управление по Красноярскому краю

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