«Пожарная универсиада» прошла в Красноярском крае

Руководство пожарной части №233 краевого учреждения «Противопожарная охрана Красноярского края» и организатор по работе с молодежью при Ирбинском доме культуры п. Большая Ирба организовали "пожарную универсиаду". Участниками соревнований стали старшеклассники из Курагинского района.

Универсиада состояла из двух этапов – спортивного и интеллектуального. Командам пришлось демонстрировать свои навыки в применении первичных средств пожаротушения, оказанию доврачебной помощи, грамотным действиям при проведении эвакуации. Капитаны команд состязались в эрудиции на знания требований противопожарного режима в жилье и на объектах с массовым пребыванием людей, читали планы эвакуации, применяли знания статей кодекса административных правонарушений в области пожарной безопасности.

По словам инструктора по противопожарной профилактике краевого учреждения Галины Литвиновой такой способ проверки знаний стал очень полезным для школьников, особенно в преддверии новогодних праздничных каникул. Во время соревнований старшеклассники не только вспоминали пройденный материал, но и узнавали что-то новое.

Проигравших в соревнованиях не было каждый участник, проявивший себя, смог получить призы и памятные подарки.

Фото: ©МЧС Росси Главное управление по Красноярскому краю