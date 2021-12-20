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Гимнасты из Красноярска выступили на шоу в Москве

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Красноярск
10:25 20 Декабря 2021
спорта, красноярск, спортсмены, общество
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В Москве завершился уникальный международный турнир по художественной гимнастике "Небесная грация". Организатором турнира стал Благотворительный фонд Алины Кабаевой. На соревнования приехали сильнейшие гимнастки из 13 стран мира.

Участники мужской краевой  спортивной школы по художественной и эстетической гимнастике выступила на открытии турнира. Красноярские спортсмены Максим Афанасьев, Виктор Филоненко и Михаил Сайбель на церемонии показали умения владеть предметами. А команда мастеров спорта нашего города: Василий Малый, Никита Летников, Максим Герасимов, Станислав Алеев и Кирилл Иванов выступили с групповым упражнением.

По словам директора краевой спортивной школы по художественной и эстетической гимнастике Юлии Дьяченко мужская гимнастика является новым спортом для нашей страны. Спортсмены края впервые выступали на соревнованиях и им еще не хватает опыта. Юлия также поблагодарила организаторов за возможность выступать с известными гимнастами.

Напомним, что только в феврале этого года открылось отделение мужской художественной гимнастики в краевой спортивной школе по художественной и эстетической гимнастике. 

Фото: ©krskstate 

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