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В Железнодорожном районе Красноярска установили прилавки для торговли дачно-огородной продукцией

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Красноярск
09:35 20 Декабря 2021
красноярск, благоустройство
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В Железнодорожном районе появились новые социальные торговые ряды. Об этом попросили местные жители.

Торговать здесь можно только теми товарами, которые утвердила администрация города в постановлении № 395 от 4 июля 2014 года. В список входят ягоды, овощи, некоторыми видами семян и другими видами дачно-огородной продукции. Всех торговцев просят не оставлять после себя мусор.

Напомним, что за торговлю в неустановленных местах предусмотрены штрафы:

  • физическим лицам от 500 до 2 тысяч рублей,
  • ИП – от 1 до 5 тысяч рублей,
  • юридическим лицам – от 1 до 10 тысяч рублей.

Фото: администрация Железнодорожного района

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