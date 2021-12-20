В Железнодорожном районе Красноярска установили прилавки для торговли дачно-огородной продукцией

В Железнодорожном районе появились новые социальные торговые ряды. Об этом попросили местные жители.

Торговать здесь можно только теми товарами, которые утвердила администрация города в постановлении № 395 от 4 июля 2014 года. В список входят ягоды, овощи, некоторыми видами семян и другими видами дачно-огородной продукции. Всех торговцев просят не оставлять после себя мусор.

Напомним, что за торговлю в неустановленных местах предусмотрены штрафы:

физическим лицам от 500 до 2 тысяч рублей,

ИП – от 1 до 5 тысяч рублей,

юридическим лицам – от 1 до 10 тысяч рублей.

Фото: администрация Железнодорожного района