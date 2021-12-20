Сотрудники ГИБДД вместе с ЮИДовцами провели акцию «Зимний ангел безопасности»

В Минусинске сотрудники Госавтоинспекции и ЮИДовцы провели акцию «Зимний ангел безопасности» в рамках профилактического мероприятия «Декада дорожной безопасности детей».

Акция проходила на дорогах города, где полицейские совместно с детьми раздавали памятки водителям и пешеходам и рассказывали о безопасности на дорогах в зимнее время года и об опасностях, которые могут подстерегать всех участников движения. Также совместными усилиями ребята сделали снежного ангела у школы и напомнили, что зимние игры должны быть в первую очередь безопасными и проходить на специальных территориях вдали от дорог.

Напомним, что «Декада дорожной безопасности детей» началась 13 декабря. Во время мероприятия сотрудники ГИБДД Красноярского края ведут активную работу с детьми и подростками и рассказывают им о правилах дорожного движения и о безопасности на дорогах особенно в зимнее время.

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