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Сотрудники ГИБДД вместе с ЮИДовцами провели акцию «Зимний ангел безопасности»

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Красноярск
09:30 20 Декабря 2021
безопасность, гибдд, красноярск, дети
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В Минусинске сотрудники Госавтоинспекции  и ЮИДовцы провели акцию «Зимний ангел безопасности» в рамках профилактического мероприятия «Декада дорожной безопасности детей».

Акция проходила на дорогах города, где полицейские совместно с детьми раздавали памятки водителям и пешеходам и рассказывали о безопасности на дорогах в зимнее время года и об опасностях, которые могут подстерегать всех участников движения. Также совместными усилиями ребята сделали снежного ангела у школы и напомнили, что зимние игры должны быть в первую очередь безопасными и проходить на специальных территориях вдали от дорог.

Напомним, что «Декада дорожной безопасности детей» началась 13 декабря. Во время мероприятия сотрудники ГИБДД Красноярского края ведут активную работу с детьми и подростками и рассказывают им о правилах дорожного движения и о безопасности на дорогах особенно в зимнее время.

Фото: ©24.мвд.рф

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