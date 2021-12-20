В Красноярске на набережной за ТЦ «Красноярье» появилась арт-инсталляция с подсветкой и музыкой

В Красноярске за ТЦ «Красноярье» появилась цветомузыкальная инсталляция. По словам главы города Сергея Ерёмина, на воплощение идеи ушло полгода.

«Разноцветные переливы под музыку завораживают. За этой магией пространства стоит серьёзная работа. Горжусь нашими специалистами! Около полугода у них ушло на то, чтобы воплотить эксклюзивную идею в жизнь», – пишет в своём Instagram мэр.

Напомним, что создание общественного пространства на набережной за ТЦ «Красноярье» началось в этом году рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». На нижнем ярусе жители могут провести время у воды, средний используется для встреч и отдыха, а на верхнем ярусе оборудуют смотровую площадку, качели и новый арт-объект – световую беседку.

Фото, видео: instagram.com/eremin__krsk