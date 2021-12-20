20 декабря
Красноярск
погода -19 °C
73.73
 
€ 83.5
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске на набережной за ТЦ «Красноярье» появилась арт-инсталляция с подсветкой и музыкой

Главная Общество
Красноярск
09:06 20 Декабря 2021
общество, красноярск, благоустройство, культура
версия для печати Ico_print

В Красноярске за ТЦ «Красноярье» появилась цветомузыкальная инсталляция. По словам главы города Сергея Ерёмина, на воплощение идеи ушло полгода.

«Разноцветные переливы под музыку завораживают. За этой магией пространства стоит серьёзная работа. Горжусь нашими специалистами! Около полугода у них ушло на то, чтобы воплотить эксклюзивную идею в жизнь», – пишет в своём Instagram мэр.

В Красноярске на набережной за ТЦ «Красноярье» появилась арт-инсталляция с подсветкой и музыкой

Напомним, что создание общественного пространства на набережной за ТЦ «Красноярье» началось в этом году рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». На нижнем ярусе жители могут провести время у воды, средний используется для встреч и отдыха, а на верхнем ярусе оборудуют смотровую площадку, качели и новый арт-объект – световую беседку.

Фото, видео: instagram.com/eremin__krsk

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Открытие XVI Зимнего суриковского фестиваля пройдет в новом формате

Открытие XVI Зимнего суриковского фестиваля пройдет в новом формате

20 Декабря 2021 г.
Открытие пройдет 24 декабря в 19:00
Новости Красноярска: Роспотребнадзор: в Красноярском крае снижается заболеваемость коронавирусом

Роспотребнадзор: в Красноярском крае снижается заболеваемость коронавирусом

20 Декабря 2021 г.
19 декабря заболело 642 человека
Новости Красноярска: Скалолазки края взяли 5 медалей на Всероссийских соревнованиях

Скалолазки края взяли 5 медалей на Всероссийских соревнованиях

20 Декабря 2021 г.
Соревнования проходили в Екатеринбурге
Новости Красноярска: Взрывы прогремят на месторождении «Торгашинское»

Взрывы прогремят на месторождении «Торгашинское»

20 Декабря 2021 г.
Взрывы будут греметь с 14 до 16 часов
Новости Красноярска: IT-Cube отпраздновал первый год работы

IT-Cube отпраздновал первый год работы

20 Декабря 2021 г.
IT-Cube - центр цифрового образования детей в Норильске
Новости Красноярска: В Красноярском крае стартовала акция «Елка желаний»

В Красноярском крае стартовала акция «Елка желаний»

20 Декабря 2021 г.
Единороссы поздравят жителей региона
Новости компаний
16/12
Зачем ТЭЦ «светофоры» и «флаги»: о цветовых кодах в тепловой энергетике
16/12
Как оформить дебетовую карту Tinkoff Black онлайн?
13/12
Сбер объявил победителя номинации «Доброе дело бизнеса» на премии «Человек года-2021»
10/12
Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Сосновоборске разыскивается надругавшийся над 9-летней девочкой педофил

В Сосновоборске разыскивается надругавшийся над 9-летней девочкой педофил

15 Декабря 2021 г.
Правоохранители составили фоторобот
Новости Красноярска: Правоохранительные органы Красноярского края арестовали мужа ачинской кассирши Дениса Григорьева

Правоохранительные органы Красноярского края арестовали мужа ачинской кассирши Дениса Григорьева

19 Декабря 2021 г.
Григорьева вступила в активную фазу сотрудничества со следствием
Новости Красноярска: В Красноярске вынесли приговор отцу, который убил сына

В Красноярске вынесли приговор отцу, который убил сына

16 Декабря 2021 г.
Отец убил сына ножом в грудь
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru