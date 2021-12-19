Зампредседателя правительства Красноярского края Николай Зуев после отпуска уходит в отставку

Николай Зуев покидает пост заместителя правительства региона. Глава Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение об его увольнении.

По информации с сайта правительства, Зуев уходит в отпуск до 26 января 2022 года, после чего закончит свою работу. Он уволился по собственному желанию.

Николай Зуев родился в Минусинске, окончил экономический факультет КГУ и Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. Также обучался в Высшей школе государственного управления РАНХиГС. С 2014 по 2019 год руководил АО «КрасЭКо». Заместителем председателя правительства края был с сентября 2020 года.

Фото: gornovosti.ru