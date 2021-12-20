Андрей Окладников: «Только футбол и ничего больше»

Одним из самых ярких событий в жизни футбольного «Енисея» в этом сезоне стало попадание в главную команду Андрея Окладникова. Молодой парень из Канска, который не занимался футболом в академии, ярко зажёг на чемпионате края, а позже в «Енисее-2» получил шанс в главной команде. В первой же игре Окладников помог организовать гол в ворота соперников, который принёс «Енисею» ничью с крепким «Ротором». Дебютный мяч Андрей забил уже при третьем выходе на поле.

Ключевым матчем для молодого таланта можно назвать заключительный поединок в календарном году с Хабаровском. Андрей играл на позиции правого полузащитника и выдал практически эталонный матч - забил гол и заработал удаление для соперника. Думаем, что Андрей Окладников в ближайшее время может стать основным игроком «Енисея» и привлечь внимание скаутов из более серьезных команд. Мы решили не откладывать разговор с Андреем в долгий ящик. Встретились с ним и узнали, как он попал в футбол.

Андрей, а можешь немного о себе, объясни, на какой позиции выступаешь?

- Выступаю на позиции нападающего. Родился в городе Канске в Красноярском крае, за 200 км от Красноярска, прожил там до 18 лет. Занимался футболом, закончил школу и переехал в столицу края. Поступил в СФУ, сначала учился в Военно-инженерном институте, но совмещать с футболом было тяжело и принял решение уйти из вуза. Перешел в молодежную команду «Енисея» и ушел, получается. Позже восстановился в тот же СФУ, но только в политех. Учусь на инженера по автомобилям.

Расскажи о пути к профессиональному футболу?

- Начинал я путь с хоккея. Первый мой тренер Василий Александрович Митрошенков. Он хоккеист, но он и в футбол, и в хоккей с шайбой играет. Как раньше в Советском Союзе: зимой – хоккей, а летом – футбол. И я также занимался. К годам 13-ти определился, что надо в футбол уходить. Хотя и в хоккей меня приглашали в команду из Красноярска – «Факел» из Подгорного, но перешел в футбол. Начал ездить с командой «Юность» по чемпионатам края. Команда была хорошая, но по уровню мастерства мы уступали ведущим командам Красноярского края. Но старались, цеплялись и в тройке всегда были. А по мини-футболу сенсацию сотворили с ребятами из Канска, заняли первое место. Как раз перед выпуском из школы это было.

Как ты учился?

- Окончил школу в Канске, сначала поступал в Железногорске в МЧС, не сложилось, и поступил в СФУ. В крае есть спартакиада для высших образовательных учреждений. От института начал играть, и на одной из игр был Александр Кишиневский. А у нас как раз была игра между СФУ и Педагогическим университетом, а эти игры всегда были принципиальные. После этой игры он меня заметил и пригласил в ФК «Рассвет». Пришел и начал заниматься в команде. Два года я отыграл в «Рассвете» и подумал, что пора пробовать себя в профессиональной команде, но Кишиневский попросил и подождать. Когда его назначили в «Енисей-2», он меня пригласил с собой в команду. Прошли сборы и меня подписали на профессиональный контракт. Сначала мы не играли в ФНЛ-2. Выступали в чемпионате края, а ЛФК – чемпионат Сибири – отменили из-за коронавируса. Пришлось выступать на краевых играх. На турнир Фомичева два раза ездили. Прошлой весной поехали на сборы и пошли разговоры, что команда будет выступать в ФНЛ-2. Так я и начал своё выступление в профессиональном футболе.

Какие у вас отношения с Кишиневским?

- Хорошие. Можно сказать, что это мой первый профессиональный тренер. Он ещё в «Рассвет» меня позвал, и здесь я благодаря ему оказался. Этот путь я прошел с ним. Он в меня поверил, и я ему благодарен.

Как живется молодому футболисту на его заработок, хватает?

- У меня только футбол и ничего больше. Подработки нет. Тяжело разрываться и с учебой, кстати, тоже. Полностью отдаюсь футболу. Жена помогает и поддерживает во всём. Я ей благодарен. С её помощью я остался в большом футболе, он плоды приносит и уже стал моей основной работой.

Расскажи о своей семье, как с женой познакомились? Тебе всего 22, а у тебя и жена, и дети уже есть?

- Моя жена Настя тоже с Канска.Работает воспитателем. Познакомились в соцсетях, списались, встретились, погуляли. С 2017 года мы вместе: расписались через 10 дней после того, как мне 18 исполнилось 18. А через полтора месяца уже и дочка родилась – Милана. Летом 2022 будет годовщина – пять лет. К футболу Настя относится отлично. Она мне сразу и понравилась тем, что проявила интерес к моему любимому занятию, увлечению всей моей жизни.

Приходят ли жена с дочкой на игры?

- Ходят на все домашние игры. Мила кричит«забивай гол!», я на поле слышу её. И мячик вместе с ней пинаем. Если захочет стать футболисткой, не буду против: что ребенок выберет, в том и поддержу.

Следишь ли за своей трансферной стоимостью?

- Захожу на трансфермаркет, буквально вчера с друзьями сидели вместе. Они зашли и увидели, что появился мой профиль там. До 7 декабря 2021 года его и не было там. И стоимость уже в 200 тыс. евро стоит.

И агент у тебя есть?

- Сейчас нет у меня агента, но уже выходят на связь. Интересуются, с кем хотел бы работать, проявляют интерес. Но пока я ни с кем не работаю, стараюсь сам. На меня вышли, я почитаю про них, информацию соберу. Мне интересно пообщаться. Но в данный момент ни с кем не работаю и не планирую. У меня есть контракт, и нужен ли мне агент, я ещё этого не понял.

А футбольная мечта, куда хотел бы попасть, есть?

- Для начала продолжать играть нашем клубе, помогать и добиваться результата. Дай бог выйти с командой в Премьер-лигу. Это реально и все может сложиться для этого. Понятно, что каждый игрок хочет попробовать свои силы в Высшей лиге. А если выйти со своей родной командой из своего города. В России не буду выделять какую-то команду. Все команды сильные, а если выбирать из европейских грандов, то за «Барселону» бы сыграл. Но и предложений пока не было. У меня контракт с «Енисеем» и я буду отрабатывать в полном объеме за эту команду. Тем более, мне дали возможность себя показать. Мне надо многое доказать.

Сколько планируешь голов забить за сезон?

- Не знаю, нельзя на этом зацикливаться. Просто буду ждать. Придет, сколько забьешь, столько и забьешь.

С кем в «Енисее» дружишь из игроков больше других?

- Потихоньку вливаюсь в коллектив. Общаюсь со всеми в команде. Чаще – с Александром Масловским и Денисом Самойловым.

Расскажи про каннский футбол. Ты говорил, что с тобой были пятеро ребят, которые хорошо играли. Попали ли они в профессиональный футбол?

- Нет, никто из них не попал пока. Хорошие ребята, которые играли на позициях защитника и полузащитника. У них не сложилось поразным обстоятельствам. Кого-то в армию забрали, кто-то не смог перебраться в большой город и начать играть в более профессиональном чемпионате. В профессиональный футбол сложно попасть, если ты не начинаешь свой путь с академии или спортшколы. Как в «Енисее», например, с самого детства.

А можешь назвать ребят, кто с тобой сравним классом?

- Из моих ребят, кто был со мной в команде: Владислав Евтушенко, он на два года меня младше, тоже был на просмотрепару лет назад, когда отбирали ребят в молодежную команду. Его не взяли, но он бы мог играть на позиции центрального защитника; Также есть Никита Ворончихин. Мы до сих пор даже вместе играем. В отпуске, когда во дворе соберемся, мяч попинаем. Он, кстати, выходец с Канского района с поселка Филимоново. Косицин Сергей тоже оттуда. Никита прям боец!

Кроме спорта есть ли у тебя увлечения или хобби?

- Могу сказать, что в компьютер не играл: или тренировался, или с друзьями гулял. В школе занимался всем: волейбол, баскетбол, настольный теннис. Если ты спортсмен, то ты умеешь во всё играть и покажешь себя во всех видах спорта.

Что приобрел на первые, заработанные от футбола деньги, когда подписал профессиональный контракт?

- Когда в ФНЛ-2 подписал контракт, то сразу бутсы себе купил. Потому что финансов не хватает у молодых футболистов, поэтому покупаешь и играешь, пока не убьешь. Ждешь следующих, копишь. Поэтому бутсы.

Следишь за новостями о себе, читаешь прессу?

- Нет, отец мой следит за этим, скидывает мне новости. Мы с ним созваниваемся и обсуждаем всё. Родные у меня в Канске живут.

А как они относятся к увлечению футболом?

- Отец поддерживает, он и сам спортивный человек: играл в футбол, хоккей на своем уровне. Они меня поддерживают, без них я бы не добился подобных успехов. Я же ленился, на тренировки ходить не хотел. Когда мне лет 10 мне было, они меня заставляли, чуть ли не палками выгоняли. Сейчас говорю им спасибо за это. Братья - им 15 и 8 - тоже любят спорт. Младший вообще фанатеет, лет с трех спит с мячом, сейчас играет в детском футболе. Когда приезжаю, гоняем мяч с ним. Он молодец, живет этим. Хочется его продвинуть.

С болельщиками у тебя как? Пишут, поддерживают?

- Пишут, не так много, конечно. Я всем стараюсь отвечать. Есть даже один с нижегородской области. Пишет, постоянно поздравляет, наблюдает. К негативным комментариям спокойно отношусь. Если об этом задумываться, то и с футболом можно закончить. А в директ пишут только хорошие сообщения.

Можешь назвать футболистов, с которых берешь пример?

- Месси, наверное, да и Криштиано тоже хорош. Работает много на поле. Когда я ещё играл во второй команде, то я старался на Анзора Санаю обращать внимание. Стараешься же смотреть на людей, которые рядом с тобой находятся. Вот за ним следил. А если о своих сильных сторонах говорить, то у меня скорость хорошая. Возможно игра на втором этаже.

Как отнесся к уходу Виктора Тренева, что с твоим эмоциональным состоянием?

- Неожиданно было. Он мне дал шанс в главной команде. Футбол такая штука, что надо доказывать каждый день. Тренера они не вечны. Сегодня один, а завтра другой. Состояние у меня хорошее. Сейчас у нас перерыв и я стараюсь больше времени проводить с семьей, а там посмотрим, что на сборах будет.

Андрей, ты поиграл во многих командах. Отличается ли атмосфера, где было более комфортно?

- Мне кажется, что самое кайфовое время во второй команде «Енисея». Атмосфера прекрасная, все друг за друга, хорошая атмосфера. В главной команде тоже хорошо. Тем более мы побеждали в последних играх. Отлично провели последние матчи и сплотились. Показали, что можем быть командой, ставить перед собой самые высокие цели. Но я пока больше с ребятами из молодежки общаюсь. Переходный период сейчас проходит и знакомство с основной командой. А если по существу. Я был в самом низу и за три года поднялся до команды уровня ФНЛ. Я только мечтал об этом.

Что подскажешь ребятам, которые только начинают свой путь, чтобы стартануть также?

- Чтобы тебя окружали люди, которые тебя поддерживают. И если у тебя есть цель, мечты, то ты должен преодолевать все трудности. Тяжелые моменты бывают у всех. Никогда не отказываться от цели своей.

Фото: © ФК «Енисей», © instagram.com/o_k_l_a_d_n_i_k_o_v