В 2021 году автоинспекторы Красноярска поймали 4 805 пьяных водителей

В 2021 году инспекторы ГИБДД поймали 4 805 пьяных водителей. Более 700 из них совершили правонарушение повторно.
Дорожные полицейские обратились к жителям города с просьбой сообщать обо всех замеченных нетрезвых водителях. Определить его можно по нескольким признакам:
- Слишком быстрое или слишком медленное управление автомобилем;
- виляние на дороге;
- агрессивный стиль вождения;
Часть пьяных водителей тормозят без причины, а некоторые не замечают того, как врезались в другие машины или объекты.
Сообщить об увиденных фактах правонарушения можно по телефону "Синей линии" 8(391)263-10-19.
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович