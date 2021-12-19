В 2021 году автоинспекторы Красноярска поймали 4 805 пьяных водителей

В 2021 году инспекторы ГИБДД поймали 4 805 пьяных водителей. Более 700 из них совершили правонарушение повторно.

Дорожные полицейские обратились к жителям города с просьбой сообщать обо всех замеченных нетрезвых водителях. Определить его можно по нескольким признакам:

Слишком быстрое или слишком медленное управление автомобилем;

виляние на дороге;

агрессивный стиль вождения;

Часть пьяных водителей тормозят без причины, а некоторые не замечают того, как врезались в другие машины или объекты.

Сообщить об увиденных фактах правонарушения можно по телефону "Синей линии" 8(391)263-10-19.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович