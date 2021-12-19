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В 2021 году автоинспекторы Красноярска поймали 4 805 пьяных водителей

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Красноярск
21:52 19 Декабря 2021
гибдд, красноярск
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В 2021 году инспекторы ГИБДД поймали 4 805 пьяных водителей. Более 700 из них совершили правонарушение повторно.

Дорожные полицейские обратились к жителям города с просьбой сообщать обо всех замеченных нетрезвых водителях. Определить его можно по нескольким признакам:

  • Слишком быстрое или слишком медленное управление автомобилем;
  • виляние на дороге;
  • агрессивный стиль вождения;

 Часть пьяных водителей тормозят без причины, а некоторые не замечают того, как врезались в другие машины или объекты.

Сообщить об увиденных фактах правонарушения можно по телефону "Синей линии" 8(391)263-10-19.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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