В Красноярске ещё одна аллея светящихся деревьев

В одном из скверов Красноярска установили светящиеся деревья. Фотографии выложил в свой инстаграм глава города Сергей Ерёмин.

«Праздник приходит в наш большой городской дом! Вижу, как предприниматели украшают свои витрины, красноярцы - окна квартир. Я благодарен всем, кто создаёт новогоднее настроение!», – написал мэр.

Кроме сквера Дзержинского, деревья украсят Центральную и Ярыгинскую набережные, променад на проспекте имени газеты "Красноярский рабочий", бульвар Маяковского, а также Исторический квартал. Сергей Еремин добавил, что зажигать их будут по очереди.

Фото: www.instagram.com/eremin__krsk