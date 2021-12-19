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В Красноярске ещё одна аллея светящихся деревьев

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Красноярск
15:25 19 Декабря 2021
красноярск, благоустройство
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В одном из скверов Красноярска установили светящиеся деревья. Фотографии выложил в свой инстаграм глава города  Сергей Ерёмин.

«Праздник приходит в наш большой городской дом! Вижу, как предприниматели украшают свои витрины, красноярцы - окна квартир. Я благодарен всем, кто создаёт новогоднее настроение!», – написал мэр.

Кроме сквера Дзержинского, деревья украсят Центральную и Ярыгинскую набережные, променад на проспекте имени газеты "Красноярский рабочий", бульвар Маяковского, а также Исторический квартал. Сергей Еремин добавил, что зажигать их будут по очереди.

Фото: www.instagram.com/eremin__krsk

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