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В Красноярске 19 декабря прогнозируют обильный снегопад

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Красноярск
18:04 18 Декабря 2021
в красноярском крае, погода, красноярск, общество
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По данный специалистов Среднесибирского УГМС, на территории центральных и южных районов Красноярского края ожидаются сильные осадки.

Красноярские синоптики сообщают, что в ночь 19 декабря в выше указанных районах местами пойдет сильный снегопад. Также, на юге края прогнозируют метель и приличный северо-западный ветер, его порывы могут достигать 15-18 м/с. Гололедица на дорогах центральных и южных районов останется.

Как пишут специалисты Гидрометцентра России, в воскресенье красноярцев ждет температура до -7 градусов, а уже ночью похолодает до -23.

Фото: Александр Жуковец

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