В Красноярске 19 декабря прогнозируют обильный снегопад

По данный специалистов Среднесибирского УГМС, на территории центральных и южных районов Красноярского края ожидаются сильные осадки.

Красноярские синоптики сообщают, что в ночь 19 декабря в выше указанных районах местами пойдет сильный снегопад. Также, на юге края прогнозируют метель и приличный северо-западный ветер, его порывы могут достигать 15-18 м/с. Гололедица на дорогах центральных и южных районов останется.

Как пишут специалисты Гидрометцентра России, в воскресенье красноярцев ждет температура до -7 градусов, а уже ночью похолодает до -23.

Фото: Александр Жуковец