Алина Луну из Красноярска сыграла в сериале с Сергеем Жуковым

Алина уже появлялась на экранах телевизоров в качестве игрока команды КВН «Так-то», представлявшей в юмористическом шоу Красноярский край и СФУ. Игры транслировали на «Первом канале».

Как пишут gornovosti.ru, в новом проекте лидера группы «Руки вверх» Сергея Жукова красноярка Алина Луну сыграла корреспондентку в одном из эпизодов музыкального сериала «Евгенич». Данный сериал показывают на федеральном телеканале «Пятница».

«Кайф сериала в том, что помимо крутого каста главных героев в каждой новой серии мы видим нового персонажа, а конкретно — любимых звёзд шоу-бизнеса. Мы слышим новые хиты, которые попадают на все музыкальные площадки, мы видим сумасшедшие клипы этих песен, которые попадут на YouTube отлётными произведениями. Такого ещё не было, этим мы точно взорвали мир российского кино! Конечно, зная все подводные камни, я вижу и косяки и ляпы, но они так малы по сравнению со сценарной частью и с игрой героев, что всё это можно нам простить. Сериал особенно понравится всем, кто жил в 90-ые и в начале нулевых, потому что можно настолько сильно проностальгироваться, услышать и увидеть кумиров отечественной эстрады. Ну, в общем, я этот сериал рекомендую», — рассказала gornovosti.ru Алина Луну.

Сериал «Евгенич» рассказывает историю вымышленного музыкального продюсера, который написал все хиты 90-х. Главную роль в нем сыграл сам Сергей Жуков.

Фото: Алина Луну