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Повар из Новосибирска Марина Петрукович стала одним из лучших поваров школьных столовых России

Главная Общество
Красноярск
16:31 18 Декабря 2021
в россии, сибирь, общество, новосибирск, питание
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Конкурс «Лучшая школьная столовая» был достаточно масштабным и собрал на региональном этапе состязания более 25 тысяч школ страны. В московском финале, который прошел накануне, приняло участие 65 поваров.

Конкурсные испытания проходили на площадке колледжа № 33 в Москве. В программе был «Кулинарный баттл», тематическая выставка «Здоровое питание в школе», а также мастер-класс от шеф-повара Григория Мосина «Три блюда для школьного завтрака».

Единственным поваром из Сибири, попавшим на пьедестал, стала Марина Петрукович из школы №213 Новосибирска. Первое место в нём разделили столичный и тамбовский повара, а бронза досталась уроженке Ижевска. Конкурсанты из Красноярска остались без призов. Оценивали готовые блюда не только профи, но и простые школьники.

Повар из Новосибирска Марина Петрукович стала одним из лучших поваров школьных столовых России

«Правительством региона уделяется большое внимание организации качественного школьного питания. В эту работу включены как сами образовательные организации, так и представители муниципальных, региональных и федеральных ведомств», - прокомментировал успех повара министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Повар из Новосибирска Марина Петрукович стала одним из лучших поваров школьных столовых России
Повар из Новосибирска Марина Петрукович стала одним из лучших поваров школьных столовых России

Фото: администрация Новосибирской области

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