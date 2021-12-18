Повар из Новосибирска Марина Петрукович стала одним из лучших поваров школьных столовых России

Конкурс «Лучшая школьная столовая» был достаточно масштабным и собрал на региональном этапе состязания более 25 тысяч школ страны. В московском финале, который прошел накануне, приняло участие 65 поваров.

Конкурсные испытания проходили на площадке колледжа № 33 в Москве. В программе был «Кулинарный баттл», тематическая выставка «Здоровое питание в школе», а также мастер-класс от шеф-повара Григория Мосина «Три блюда для школьного завтрака».

Единственным поваром из Сибири, попавшим на пьедестал, стала Марина Петрукович из школы №213 Новосибирска. Первое место в нём разделили столичный и тамбовский повара, а бронза досталась уроженке Ижевска. Конкурсанты из Красноярска остались без призов. Оценивали готовые блюда не только профи, но и простые школьники.

«Правительством региона уделяется большое внимание организации качественного школьного питания. В эту работу включены как сами образовательные организации, так и представители муниципальных, региональных и федеральных ведомств», - прокомментировал успех повара министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Фото: администрация Новосибирской области