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В Красноярске около БКЗ появился 5-метровый световой тоннель

Главная Общество
Красноярск
15:44 18 Декабря 2021
праздники, общество, красноярск, новый год
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Центральный район Красноярска готовится к праздникам и обрастает новогодними инсталляциями. Накануне на площади Мира установили яркую новогоднюю локацию. Напротив городской филармонии поставили пятиметровый тоннель тумбы, которые украшены светодиодами в новогоднем стиле, пишут в паблике мэрии Красноярска.

В Красноярске около БКЗ появился 5-метровый световой тоннель

Как сообщается в этом же паблике, подобная инсталляция будет обустроена на набережной Дивногорска. 
Планируется провести праздничные гуляния 25 и 26 декабря, 5, 6 и 7 января у арт-объектов в Красноярске и Дивногорске. Вход на праздники свободный и без QR-кодов.

В Красноярске около БКЗ появился 5-метровый световой тоннель

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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