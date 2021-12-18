В Красноярске около БКЗ появился 5-метровый световой тоннель

Центральный район Красноярска готовится к праздникам и обрастает новогодними инсталляциями. Накануне на площади Мира установили яркую новогоднюю локацию. Напротив городской филармонии поставили пятиметровый тоннель тумбы, которые украшены светодиодами в новогоднем стиле, пишут в паблике мэрии Красноярска.

Как сообщается в этом же паблике, подобная инсталляция будет обустроена на набережной Дивногорска.

Планируется провести праздничные гуляния 25 и 26 декабря, 5, 6 и 7 января у арт-объектов в Красноярске и Дивногорске. Вход на праздники свободный и без QR-кодов.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf