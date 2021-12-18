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Красноярский электрик набрал с помощью своего видео 50 миллионов просмотров в соцсетях

Главная Общество
Красноярск
14:09 18 Декабря 2021
музыка, общество, красноярск, работа
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Видеоролик специалиста в электросетях Сергея завирусился в TikTok. На этой записи электрик показал, как он монтирует распределительную коробку, а на фоне поставил лишь музыка, без комментариев или подсказок мастера.

У нашей редакции родилась теория, что просмотры Сергею набежали из-за любви людей смотреть, как работают другие, пока они сами лежат на диване с согревающим напитком.

Красноярский электрик набрал с помощью своего видео 50 миллионов просмотров в соцсетях

Напомним, что 17 апреля этого года видео красноярского хоккейного клуба «Сокол» с высверливанием дырки во льду собрало в ТикТоке тридцать миллионов просмотров. Тогда пресс-служба клуба постаралась объяснить такое количество просмотров.

«Я понял какие-то закономерности, но как работают алгоритмы ТикТок, не знает все-таки никто», – говорит Антон Пекин, который ведет клубный ТикТок в интервью Metaratings.ru.

Фото из социальных сетей электрика 

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