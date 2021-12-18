В Красноярске открылись «Русские горки»

В микрорайоне Солнечный в Красноярске 18 декабря заработали «Русские горки».

«В начале декабря мы решили, что в этом году красноярцы не смогут покатать на плюшках, ледянках и санках в Солнечном. Горки никто не монтировал и всё было в запустении. Но уже вчера мы заметили, как доблестные рабочие готовят склон к открытию, а сегодня заработал бугель», – комментирует один из красноярцев открытие горок.

Покататься на них может любой желающий за символическую сумму. Также на горках работает подъемник, если вы устанете подниматься после спуска пешком, то можете зацепиться и подняться. Находится это сооружение в Солнечном за гипермаркетом по улице 60 лет образования СССР, 20г/4.

«Если вам так же, как и нам, уже не терпится прокатиться с ветерком по новенькому склону... То утепляйтесь, берите друзей и родных и бегом к нам. С 12:00 мы работаем!», – пишут организаторы.

Работают горки по информации из соцсетей с 12:00.