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Боксеру из Минусинска Марку Петровскому подарили квартиру в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
13:27 18 Декабря 2021
общество, спорт, красноярск, бокс
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Ключи от квартиры спортсмен получил за победу на чемпионате мира в Сербии. Марк впервые выступал на соревнованиях высокого уровня.

В весовой категории более 92 кг. Победа в этом весе одна из самых престижных. При этом почти 20 лет никто из россиян не побеждал в этом весе.

Сейчас Петровский учится в Москве, а своего жилья в Красноярске у него не было. 17 декабря от имени губернатора Красноярского края Александра Усса ему вручили ключи от новой квартиры, куда спортсмен сможет вернуться после окончания вуза. Заметим, что решение подарить квартиру первому в крае боксёру - чемпиону мира озвучил губернатор края во время встречи с Марком в ноябре этого года.

Фото: © krasnoyarskkr

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